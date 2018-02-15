Участники инвестфорума и жители Сочи приняли участие в массовом забеге

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Участники инвестфорума и жители Сочи в четверг приняли участие в массовом забеге Roscongress Cup — Кубок губернаторов" в поддержку российских спортсменов на зимней Олимпиаде-2018, передает корреспондент РИА Новости.

Возглавили забег министр спорта Павел Колобков и глава Удмуртии Александр Бречалов. На старт вышли участники форума и жители Сочи.

"Наш забег посвящён нашим спортсменам, которые в эти дни выступают в Пхенчхане. Давайте их все вместе поддержим и передадим им нашу энергию", — отменил на церемонии открытия забега министр.

Команду Удмуртии представил серебряный призёр Олимпийских игр по биатлону Иван Черезов и трёхкратный вице-чемпион зимних Олимпийских игр 2014 года Максим Вылегжанин.

"Мы здесь все вместе, командой Удмуртии поддерживаем наших олимпийцев, которые сейчас держат удар, за это им честь и хвала, независимо от результатов", — отметил глава Удмуртии.

Для участников были предусмотрены две дистанции — 5555 и 11 111 метров. Маршрут проходил по трассе "Формулы-1" вокруг объектов Олимпийского парка, на которых сборные России по фигурному катанию, шорт-треку и конькам завоевали 6 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали зимней Олимпиады-2014.

На дистанции в 5,6 километра финишировал участник из Ростовской области. На дистанции в два круга первым также прибежал житель Ростовской области.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.