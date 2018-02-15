СОЧИ, 15 фев — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Проблема создания комфортных условий для новых инвесторов в туристскую отрасль России станет одной из тем для обсуждения на Российском инвестиционном форуме в Сочи, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"Рост внутреннего и въездного турпотоков предопределил увеличение инвестиционной привлекательности туристской отрасли России, стимулировал строительство новых гостиниц, ресторанов и других объектов индустрии гостеприимства", — сказал Сафонов.

Он отметил, что с 2001 года и внутренний, и въездной турпотоки в России выросли более чем вдвое. Это привело к росту спроса на услуги индустрии гостеприимства и стимулировало приток инвестиций в развитие инфраструктуры и сервиса.

"С 2001 года по 2017 год количество гостиниц и других коллективных средств размещения выросло на 357% – с 4 тысяч до 15 тысяч. Количество ресторанов, кафе и баров только за последние 7 лет увеличилось на 27% – с 63,5 тысячи до 80,6 тысячи", – рассказал Сафонов.

Туризм сегодня, по его словам, является одной из перспективных сфер для капиталовложений в России: каждый рубль, инвестированный в туризм, проносит бизнесу до 5 рублей дохода.

"Эффективным инструментом для работы с частными инвесторами является федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)". Используемые в рамках программы механизмы государственно-частного партнерства обеспечивают дополнительное повышение инвестиционной привлекательности туристской отрасли", — заявил он.

Например, по словам Сафонова, в Вологодской и Ярославской областях в ходе строительства туристско-рекреационных кластеров было привлечено в 1,5 раза больше внебюджетных средств, чем изначально планировалось.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 15-16 февраля. Официальным оператором мероприятия выступает фонд "Росконгресс". МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.