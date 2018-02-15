Оснований для ухудшения рейтинга S&P и Fitch 23 февраля нет, заявил Сторчак

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Россия более чем достойна инвестиционного рейтинга, но на решения агентств S&P и Fitch 23 февраля будут "давить" санкции и зависимость бюджета страны от цен на нефть. При этом причин для снижения рейтинга нет, заявил РИА Новости замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.

Агентства S&P и Fitch должны принять очередное решение о пересмотре суверенного рейтинга РФ 23 февраля.

"Мы знаем параметры их внутренней кухни, но в какой степени на эти параметры влияют восприятие ситуации теми конкретными экспертами, которые дают эту оценку, предсказать невозможно. Поэтому мы считаем что по объективным показателям у нас Россия более чем достойна иметь инвестиционный рейтинг", — сказал Сторчак РИА Новости в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Два мощных фактора, которые видимо будут давить на решения рейтинговых агентств, это наличие санкций и сохраняющейся достаточно высокая зависимость бюджета и темпов роста от состояния внешних рынков и рынков углеводородов в первую очередь. И при всякой оценке каждому фактору даются определённые веса", — пояснил замминистра.

По его словам, фактор низкого уровня госдолга всеми агентствами признается как очень выгодный для РФ, но при оценке ему может быть придан вес намного меньше, чем фактору конъюнктуры рынка углеводородов. "Тогда сразу же мы скатываемся с точки зрения оценок в нижнюю часть шкалы. К сожалению, мы вынуждены жить в условиях, когда правила сформированы не нами", — отметил Сторчак.

При этом Сторчак сказал, что нет и предпосылок для снижения рейтинга РФ. "Нет, я не предполагаю такой вариант. У нас постоянный диалог ведёт директор долгового департамента Константин Вышковский с рейтинговыми агентствами, признаков того, что они ухудшат рейтинги — таких признаков нет. Нет оснований для того, чтобы ухудшить рейтинг, мы практически в этом уверенны. Но улучшить? Не от нас это зависит", — отметил замминистра.