В Минфине не увязывают срок выпуска евробондов с амнистией капитала

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Минфин РФ не увязывает срок выпуска евробондов с амнистией капитала, заявил РИА Новости замминистра финансов России Сергей Сторчак в кулуарах инвестиционного форума в Сочи.

"Нет, никакой увязки нет. Технически я даже не представляю как это может быть", — сказал Сторчак, отвечая на вопрос об увязке выпуска евробондов РФ с амнистией капитала, которая стартует в России с 1 марта.

Минфин в текущем году планирует разместить на внешнем рынке евробонды на 3 миллиарда долларов, при этом, в отличие от предыдущих выпусков, к покупке бумаг будут допущены российские инвесторы, которые возвращают капиталы в страну.

Вместе с тем Сторчак напомнил, что министерство заинтересовано и в участии в размещении иностранных инвесторов.

"Будем готовы — выйдем. Когда? Зависит и от конъюнктуры и от готовности банка-агента, проспекта эмиссии, кучи внутренних документов, которыми сопровождаются выходы на рынок", — сказал Сторчак.

"Инвестор заинтересован в приобретении инструмента такого, из которого он может легко выйти. Если он купил, вложил деньги, когда ему нужны деньги, он должен его легко продать, без убытка для себя", — добавил замминистра.

Он подчеркнул, что Минфин планирует выпустить стандартный рыночный инструмент. "Без убытка для себя всегда можно продать стандартный инструмент. Если вы начитаете выдумывать инструмент нестандартный, который отличается от обращающихся на рынке, даже если у него есть какие-то плюсы с точки зрения доходности, но он может просесть во время продажи, поэтому ни мы как эмитенты, ни наши покупатели не заинтересованы в том, чтобы этот инструмент отличался от других", — пояснил он.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.