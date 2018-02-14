Власти Кубани хотят увеличить долю малого бизнеса в региональной экономике

СОЧИ, 14 фев – РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют увеличить вклад малого и среднего бизнеса в валовый региональный продукт с 35% до 50%, сообщил вице-губернатор Игорь Галась на сессии Российского инвестиционного форума.

"У нас в крае, учитывая наш южный менталитет, достаточно высокий удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы по количеству первые, даже обгоняем субъекты с большей численностью населения. У нас субъектов МСП 300 тысяч, а заняты в этом сегменте 600 тысяч", — сказал Галась.

"По объему в валовый региональный продукт — 35%. В стратегии мы ставим себе задачу довести эту долю до 50%", — продолжил он и добавил, что около 70% в сегменте малого и среднего предпринимательства в регионе сейчас занимают торговля, операции с недвижимостью, ремонт и транспортные услуги.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.