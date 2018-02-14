Краснодар представит на форуме в Сочи проект канатного метро

КРАСНОДАР, 14 фев — РИА Новости. Краснодар на Российском инвестиционном форуме в Сочи представит инвесторам проект канатного метро стоимостью 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

Уточняется, что канатное метро — один из семи проектов Краснодара, который будет представлен на инвестиционном форуме в Сочи в этом году.

"Этот проект выдвинут городской общественностью, его инициаторы — члены Общественного совета по вопросам стратегического развития и приоритетным проектам. Для Краснодара он важен в плане перспективного развития транспортной инфраструктуры. Таким образом, у горожан будет альтернатива — возможность выбора, каким общественным транспортом пользоваться для поездок", — говорится в сообщении со ссылкой на главу города Евгения Первышова.

В ведомстве уточнили, что реализация проекта планируется исключительно за счет частных инвестиций, бюджетные средства в проект вкладываться не будут.

По данным городских властей, концепция проекта определяет девять основных остановочных пунктов канатного метро в точках наибольшего притяжения жителей. Общая протяженность закольцованных линий метро составит около 32 километров. Согласно предварительным расчетам, система канатного общественного транспорта в Краснодаре сможет перевозить почти 35 миллионов пассажиров в год.

"Реализация проекта потребует около 11 миллиардов рублей инвестиций. Предполагаемый срок строительства — четыре года. Расчет окупаемости проекта производился из средней стоимость одной поездки — 40 рублей. Она составит около 14 лет", — отметили в ведомстве.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.