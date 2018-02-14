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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018

Кубань на форуме в Сочи представит стратегию-2030 и флагманские проекты

16:1114.02.2018
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПодготовка стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018Подготовка стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
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КРАСНОДАР, 14 фев — РИА Новости. Краснодарский край на Российском инвестиционном форуме в Сочи представит стратегию развития региона до 2030 года, флагманские проекты, предполагающие формирование отраслевых кластеров, и арт-объект "Мост", символически соединяющий настоящее и будущее, сообщила пресс-служба администрации края.

Подготовка стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
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По данным ведомства, стенд Краснодарского края станет одним из самых масштабных на форуме, его площадь составляет около 1,8 тысячи квадратных метров, площадь экранов – 570 квадратных метров. В рамках подготовки стенда было установлено 500 светильников, протянуто более 40 километров проводов.

"Основная идея краевого стенда на Российском инвестиционном форуме-2018 – наглядно проиллюстрировать и презентовать проект стратегии развития нашего региона до 2030 года. Ключевой слоган "Краснодарский край – 2030"", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что стенд региона состоит из нескольких зон: зона презентаций муниципальных образований, зона флагманских проектов, инновационная аллея, зона переговорных губернатора и его заместителей, зона деловой программы.

"В зоне презентаций муниципалитетов, как и в стратегии, все города и районы представлены в разрезе семи экономических зон: Северная, Центральная, Восточная, Черноморская, Краснодарская, Предгорная и Сочинская. У каждой экономической зоны своя отраслевая специализация. Инвестиционные презентации муниципалитетов размещены на специальных интерактивных плазменных панелях", — пояснили в ведомстве. Уточняется, что центральным элементом презентаций стали инвестиционные проекты, к каждому из которых есть детальное описание.

Российский инвестиционный форум в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Как отмечают краевые власти, одной из новинок этого форума является арт-объект "Мост", символически соединяющий настоящее и будущее Краснодарского края.

Кроме того, регион представит пять основных отраслевых флагманских проекта, которые предполагают формирование отраслевых кластеров. На аллее инновационных проектов планируется презентация нескольких проектов от разработчиков и ученых края.

Муниципалитеты Краснодарского края в рамках форума представят около 440 инвестиционных предложений на сумму порядка 170 миллиардов рублей.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.

Подготовка к открытию Российского инвестиционного форума в Сочи
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкРоссийский инвестиционный форум проводится в Сочи ежегодно и собирает участников как из регионов, так и из зарубежных стран. Мероприятие традиционно пройдет в главном Медиацентре Олимпийского парка.Посетители у баннера Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Российский инвестиционный форум проводится в Сочи ежегодно и собирает участников как из регионов, так и из зарубежных стран. Мероприятие традиционно пройдет в главном Медиацентре Олимпийского парка.
© РИА Новости / Максим БлиновМИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" выступает информационным партнером.Сотрудники МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" выступает информационным партнером.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкФорум проходит при поддержке правительства. На мероприятии соберутся главы практически всех регионов, а также топ-менеджеры лидирующих компаний, что позволит вести прямой диалог между бизнесом и властью.Участники Российского инвестиционного форума в Сочи фотографируются у баннера перед открытием
© РИА Новости / Нина Зотина
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Форум проходит при поддержке правительства. На мероприятии соберутся главы практически всех регионов, а также топ-менеджеры лидирующих компаний, что позволит вести прямой диалог между бизнесом и властью.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВ этом году в форуме примут участие более 160 представителей иностранных компаний из Австрии, Великобритании, Испании, Италии, США, Канады, Франции, Турции, Японии и других государств.Павильон Банк развития ВЭБ во время подготовки стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
В этом году в форуме примут участие более 160 представителей иностранных компаний из Австрии, Великобритании, Испании, Италии, США, Канады, Франции, Турции, Японии и других государств.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкКлючевая тема мероприятия — "Формируя образ будущего". Участники форума затронут темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов, а также рынка труда.Стенд российского международного многоязычного информационного телеканала RT во время подготовки стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Ключевая тема мероприятия — "Формируя образ будущего". Участники форума затронут темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов, а также рынка труда.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПленарное заседание форума пройдет 15 февраля при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева. На следующий день председатель правительства проведет традиционную встречу с руководителями регионов.Брошюры программы Российского инвестиционного форума в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Пленарное заседание форума пройдет 15 февраля при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева. На следующий день председатель правительства проведет традиционную встречу с руководителями регионов.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкНакануне форума, 14 февраля состоится День молодежного предпринимательства, в рамках которого пройдут несколько мероприятий, посвященных участию молодых бизнесменов в экономическом развитии страны.Подготовка стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Накануне форума, 14 февраля состоится День молодежного предпринимательства, в рамках которого пройдут несколько мероприятий, посвященных участию молодых бизнесменов в экономическом развитии страны.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкНа форуме будет работать "Лаборатория НКО". На этой площадке благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов.Павильон Международного информационного агентства и радио Спутник во время подготовки стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
На форуме будет работать "Лаборатория НКО". На этой площадке благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов.
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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018
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