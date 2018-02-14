Кубань на форуме в Сочи представит стратегию-2030 и флагманские проекты

Подготовка стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018

Подготовка стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018

КРАСНОДАР, 14 фев — РИА Новости. Краснодарский край на Российском инвестиционном форуме в Сочи представит стратегию развития региона до 2030 года, флагманские проекты, предполагающие формирование отраслевых кластеров, и арт-объект "Мост", символически соединяющий настоящее и будущее, сообщила пресс-служба администрации края.

По данным ведомства, стенд Краснодарского края станет одним из самых масштабных на форуме, его площадь составляет около 1,8 тысячи квадратных метров, площадь экранов – 570 квадратных метров. В рамках подготовки стенда было установлено 500 светильников, протянуто более 40 километров проводов.

"Основная идея краевого стенда на Российском инвестиционном форуме-2018 – наглядно проиллюстрировать и презентовать проект стратегии развития нашего региона до 2030 года. Ключевой слоган "Краснодарский край – 2030"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стенд региона состоит из нескольких зон: зона презентаций муниципальных образований, зона флагманских проектов, инновационная аллея, зона переговорных губернатора и его заместителей, зона деловой программы.

"В зоне презентаций муниципалитетов, как и в стратегии, все города и районы представлены в разрезе семи экономических зон: Северная, Центральная, Восточная, Черноморская, Краснодарская, Предгорная и Сочинская. У каждой экономической зоны своя отраслевая специализация. Инвестиционные презентации муниципалитетов размещены на специальных интерактивных плазменных панелях", — пояснили в ведомстве. Уточняется, что центральным элементом презентаций стали инвестиционные проекты, к каждому из которых есть детальное описание.

Как отмечают краевые власти, одной из новинок этого форума является арт-объект "Мост", символически соединяющий настоящее и будущее Краснодарского края.

Кроме того, регион представит пять основных отраслевых флагманских проекта, которые предполагают формирование отраслевых кластеров. На аллее инновационных проектов планируется презентация нескольких проектов от разработчиков и ученых края.

Муниципалитеты Краснодарского края в рамках форума представят около 440 инвестиционных предложений на сумму порядка 170 миллиардов рублей.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.