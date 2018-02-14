Ростовская область представит на форуме в Сочи преимущества ТОР "Гуково"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев – РИА Новости. Ростовская область на Российском инвестиционном форуме в Сочи представит преимущества территории опережающего социально-экономического развития "Гуково", говорится в сообщении регионального Агентства инвестиционного развития.

"На Российском инвестиционном форуме в Сочи Ростовская область презентует инвестиционные перспективы и конкурентные преимущества первой на юге России территории опережающего социально-экономического развития "Гуково", а также моногородов Донецк и Зверево", — говорится в сообщении.

В агентстве развития добавили, что Донецк и Зверево также претендуют на статус территории опережающего развития, а возможными направлениями для новых инвестиций в их экономику являются импортозамещающие производства в лёгкой, пищевой, химической промышленности, производстве машин и оборудования, строительных материалов и мебели, в обработке древесины, переработке отходов, транспортной обработке грузов, а также в туризме и образовательных услугах.

Проектный портфель Ростовской области на форуме в Сочи включает 75 проектов с совокупным объемом инвестиций свыше 710 миллиардов рублей.

Заявка Ростовской области на создание ТОР "Гуково" была направлена в Минэкономразвития России в августе 2015 года, а в сентябре она одобрена профильной федеральной комиссией. В январе 2016 года правительство России выпустило постановление, по которому город Гуково получил статус территории опережающего развития. В настоящее время в ТОР "Гуково" локализованы проекты на сумму свыше 10 миллиардов рублей.

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