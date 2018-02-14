Российские экспортеры рассказали о препятствиях при освоения новых рынков

СОЧИ, 14 фев — РИА Новости. Российские несырьевые экспортеры назвали основными препятствиями на пути расширения рынков логистику, сложности таможенных процедур и недостаточную помощь государства в продвижении отечественных товаров.
МИА "Россия сегодня", Российский экспортный центр и Торгово-промышленная палата провели опрос малых и средних компаний, которые поставляют свою продукцию на экспорт. В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 15 февраля пройдет круглый стол "Российские бренды на мировых рынках. Взгляд в будущее".
Проект Made in Russia был запущен в 2017 году, его задача — повысить узнаваемость российских брендов и продукции за рубежом. Он предусматривает рекламное и информационное сопровождение экспортной продукции, маркетинговые исследования позиционирования российских товаров на международных рынках.
Плюсы пока не очевидны
"Мы получили сертификат программы, пока интереса со стороны потенциальных клиентов с сайта madeinrussia.com не наблюдалось. Хотелось бы получить некий документ, где описываются все возможности, которые имеет компания, получившая сертификат", — отмечает компания "ВИСТ Групп", разрабатывающая инновационные решения в горнодобывающей отрасли.
"О программе знаем, участвуем, о полезности пока рано говорить, эффект не понятен", — отметили в компании "Вологодское мороженое".
Производитель макаронных изделий "Макфа", которая стала участником программы в конце 2017 года, указывает на конкретные недоработки проекта. "Так как сертификаты Made in Russia выдаются с перечислением конкретных стран, куда мы можем отправлять продукцию со знаком, то в настоящее время для нас это существенная проблема", — сказали в компании.
Так как "Макфа" производит товары повседневного спроса, ее клиенты могут менять ассортимент от заказа к заказу. "Соответственно, если клиент впервые заказывает какое-либо наименование, у нас нет на него права применения знака Made in Russia. Мы должны собрать пакет документов, получить сертификат, а уже после этого отправить продукцию на экспорт. Для наших клиентов такая схема неприемлема, мы должны гарантировать незамедлительную отгрузку. Поэтому в настоящее время нам не удалось оценить всю полезность программы ", — пояснили в компании.
Препятствия на рынках
Общей проблемой для всех являются затраты на логистику и юридическое сопровождение сделок, трудности с получением разрешительной документации и нехватка данных о действующих ограничениях и таможенных пошлинах.
"Наш экспорт затрудняют транспортные издержки, отсутствие достоверной информации о входных барьерах и таможенных процедурах, языковой барьер", — отмечают в "Алтайском заводе сельскохозяйственных машин".
Небольшие компании жалуются на отсутствие постоянных контрагентов за рубежом, высокую стоимость участия в международных выставках, отсутствие рекламы их товаров и недостаточной аналитики о присутствии конкурентов в регионе.
Помощь государства нужна
При этом компании единодушны, что поддержку экспортеров со стороны государства необходимо продолжить и расширить.
Например, лесопромышленное предприятие "Римвуд ПРО" просит государство снизить экспортные пошлины на свою готовую продукцию, помочь с организацией участия в зарубежных выставках и бизнес-миссиях, облегчить доступ к информации о потенциальных иностранных потребителях.
Вологодский производитель мороженого "Айсберри" хочет получить помощь в продвижении и рекламе своих товаров за рубежом. Малые и средние компании просят облегчить доступ к дешевому финансированию и страхованию поставок, облегчить логистику и компенсировать затраты на целевые маркетинговые исследования.
"Для примера, стоимость исследования в компании Nielsen ключевых показателей в сегменте "мука" составляет около 54 тысяч долларов, "паста" — 60 тысяч долларов. Изучение портрета китайских потребителей российской муки и мотивов покупки в компании GFK доходит до 48 тысяч долларов за 4 фокус-группы", — поделилась данными "Макфа".
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.