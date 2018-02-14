Российские экспортеры рассказали о препятствиях при освоения новых рынков

Павильон Международного информационного агентства Россия сегодня во время подготовки стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018

Павильон Международного информационного агентства Россия сегодня во время подготовки стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018

СОЧИ, 14 фев — РИА Новости. Российские несырьевые экспортеры назвали основными препятствиями на пути расширения рынков логистику, сложности таможенных процедур и недостаточную помощь государства в продвижении отечественных товаров.

МИА "Россия сегодня", Российский экспортный центр и Торгово-промышленная палата провели опрос малых и средних компаний, которые поставляют свою продукцию на экспорт. В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 15 февраля пройдет круглый стол "Российские бренды на мировых рынках. Взгляд в будущее".

Проект Made in Russia был запущен в 2017 году, его задача — повысить узнаваемость российских брендов и продукции за рубежом. Он предусматривает рекламное и информационное сопровождение экспортной продукции, маркетинговые исследования позиционирования российских товаров на международных рынках.

Плюсы пока не очевидны



Большинство участников программы пока затрудняются оценить ее эффект для развития своего бизнеса.

"Мы получили сертификат программы, пока интереса со стороны потенциальных клиентов с сайта madeinrussia.com не наблюдалось. Хотелось бы получить некий документ, где описываются все возможности, которые имеет компания, получившая сертификат", — отмечает компания "ВИСТ Групп", разрабатывающая инновационные решения в горнодобывающей отрасли.

"О программе знаем, участвуем, о полезности пока рано говорить, эффект не понятен", — отметили в компании "Вологодское мороженое".

Производитель макаронных изделий "Макфа", которая стала участником программы в конце 2017 года, указывает на конкретные недоработки проекта. "Так как сертификаты Made in Russia выдаются с перечислением конкретных стран, куда мы можем отправлять продукцию со знаком, то в настоящее время для нас это существенная проблема", — сказали в компании.

Так как "Макфа" производит товары повседневного спроса, ее клиенты могут менять ассортимент от заказа к заказу. "Соответственно, если клиент впервые заказывает какое-либо наименование, у нас нет на него права применения знака Made in Russia. Мы должны собрать пакет документов, получить сертификат, а уже после этого отправить продукцию на экспорт. Для наших клиентов такая схема неприемлема, мы должны гарантировать незамедлительную отгрузку. Поэтому в настоящее время нам не удалось оценить всю полезность программы ", — пояснили в компании.

Препятствия на рынках



Большинство компаний хотят расширить рынки сбыта, в том числе, поставлять свои товары в Европу, США, Китай и на Ближний Восток, но сталкиваются с определенными барьерами.

Общей проблемой для всех являются затраты на логистику и юридическое сопровождение сделок, трудности с получением разрешительной документации и нехватка данных о действующих ограничениях и таможенных пошлинах.

"Наш экспорт затрудняют транспортные издержки, отсутствие достоверной информации о входных барьерах и таможенных процедурах, языковой барьер", — отмечают в "Алтайском заводе сельскохозяйственных машин".

Небольшие компании жалуются на отсутствие постоянных контрагентов за рубежом, высокую стоимость участия в международных выставках, отсутствие рекламы их товаров и недостаточной аналитики о присутствии конкурентов в регионе.

Помощь государства нужна



"Безусловно, институты поддержки экспорта оказывают положительное влияние на продвижение российских компаний, предоставляя возможности по аналитическим данным, помощи в организации и координации встреч с потенциальными заказчиками", — отмечают в "Вист Групп".

При этом компании единодушны, что поддержку экспортеров со стороны государства необходимо продолжить и расширить.

Например, лесопромышленное предприятие "Римвуд ПРО" просит государство снизить экспортные пошлины на свою готовую продукцию, помочь с организацией участия в зарубежных выставках и бизнес-миссиях, облегчить доступ к информации о потенциальных иностранных потребителях.

Вологодский производитель мороженого "Айсберри" хочет получить помощь в продвижении и рекламе своих товаров за рубежом. Малые и средние компании просят облегчить доступ к дешевому финансированию и страхованию поставок, облегчить логистику и компенсировать затраты на целевые маркетинговые исследования.

"Для примера, стоимость исследования в компании Nielsen ключевых показателей в сегменте "мука" составляет около 54 тысяч долларов, "паста" — 60 тысяч долларов. Изучение портрета китайских потребителей российской муки и мотивов покупки в компании GFK доходит до 48 тысяч долларов за 4 фокус-группы", — поделилась данными "Макфа".

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.