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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018

Российские экспортеры рассказали о препятствиях при освоения новых рынков

15:5114.02.2018
(обновлено: 17:54 14.02.2018)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПавильон Международного информационного агентства Россия сегодня во время подготовки стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018Павильон Международного информационного агентства Россия сегодня во время подготовки стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 14 фев — РИА Новости. Российские несырьевые экспортеры назвали основными препятствиями на пути расширения рынков логистику, сложности таможенных процедур и недостаточную помощь государства в продвижении отечественных товаров.

МИА "Россия сегодня", Российский экспортный центр и Торгово-промышленная палата провели опрос малых и средних компаний, которые поставляют свою продукцию на экспорт. В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 15 февраля пройдет круглый стол "Российские бренды на мировых рынках. Взгляд в будущее".

Проект Made in Russia был запущен в 2017 году, его задача — повысить узнаваемость российских брендов и продукции за рубежом. Он предусматривает рекламное и информационное сопровождение экспортной продукции, маркетинговые исследования позиционирования российских товаров на международных рынках.

Плюсы пока не очевидны

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве. 16 января 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рост несырьевого неэнергетического экспорта России в 2017 году составил 19%
Большинство участников программы пока затрудняются оценить ее эффект для развития своего бизнеса.

"Мы получили сертификат программы, пока интереса со стороны потенциальных клиентов с сайта madeinrussia.com не наблюдалось. Хотелось бы получить некий документ, где описываются все возможности, которые имеет компания, получившая сертификат", — отмечает компания "ВИСТ Групп", разрабатывающая инновационные решения в горнодобывающей отрасли.

"О программе знаем, участвуем, о полезности пока рано говорить, эффект не понятен", — отметили в компании "Вологодское мороженое".

Производитель макаронных изделий "Макфа", которая стала участником программы в конце 2017 года, указывает на конкретные недоработки проекта. "Так как сертификаты Made in Russia выдаются с перечислением конкретных стран, куда мы можем отправлять продукцию со знаком, то в настоящее время для нас это существенная проблема", — сказали в компании.

Так как "Макфа" производит товары повседневного спроса, ее клиенты могут менять ассортимент от заказа к заказу. "Соответственно, если клиент впервые заказывает какое-либо наименование, у нас нет на него права применения знака Made in Russia. Мы должны собрать пакет документов, получить сертификат, а уже после этого отправить продукцию на экспорт. Для наших клиентов такая схема неприемлема, мы должны гарантировать незамедлительную отгрузку. Поэтому в настоящее время нам не удалось оценить всю полезность программы ", — пояснили в компании.

Препятствия на рынках

Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Кудрин рассказал об объемах сырьевого и несырьевого экспорта
Большинство компаний хотят расширить рынки сбыта, в том числе, поставлять свои товары в Европу, США, Китай и на Ближний Восток, но сталкиваются с определенными барьерами.

Общей проблемой для всех являются затраты на логистику и юридическое сопровождение сделок, трудности с получением разрешительной документации и нехватка данных о действующих ограничениях и таможенных пошлинах.

"Наш экспорт затрудняют транспортные издержки, отсутствие достоверной информации о входных барьерах и таможенных процедурах, языковой барьер", — отмечают в "Алтайском заводе сельскохозяйственных машин".

Небольшие компании жалуются на отсутствие постоянных контрагентов за рубежом, высокую стоимость участия в международных выставках, отсутствие рекламы их товаров и недостаточной аналитики о присутствии конкурентов в регионе.

Помощь государства нужна

Подготовка стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
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Участники инвестиционного форума в Сочи обсудят экспорт российских брендов
"Безусловно, институты поддержки экспорта оказывают положительное влияние на продвижение российских компаний, предоставляя возможности по аналитическим данным, помощи в организации и координации встреч с потенциальными заказчиками", — отмечают в "Вист Групп".

При этом компании единодушны, что поддержку экспортеров со стороны государства необходимо продолжить и расширить.

Например, лесопромышленное предприятие "Римвуд ПРО" просит государство снизить экспортные пошлины на свою готовую продукцию, помочь с организацией участия в зарубежных выставках и бизнес-миссиях, облегчить доступ к информации о потенциальных иностранных потребителях.

Вологодский производитель мороженого "Айсберри" хочет получить помощь в продвижении и рекламе своих товаров за рубежом. Малые и средние компании просят облегчить доступ к дешевому финансированию и страхованию поставок, облегчить логистику и компенсировать затраты на целевые маркетинговые исследования.

"Для примера, стоимость исследования в компании Nielsen ключевых показателей в сегменте "мука" составляет около 54 тысяч долларов, "паста" — 60 тысяч долларов. Изучение портрета китайских потребителей российской муки и мотивов покупки в компании GFK доходит до 48 тысяч долларов за 4 фокус-группы", — поделилась данными "Макфа".

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Dront1991
Значит в данном сегменте посольства не дорабатывают.
16:21
14.02.2018
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Terekhov_73
Ну ладно, логистика в самой России, особенно в части зерно-мука, это сложности - не каждый элеватор еще примит зерно, и мощностей с мельницами тоже не хватает; но вот мои знакомые напрямую заключают договора и возят манго, дуриан, декфрут, папаю, ананасы - из Тайланад, Вьетнама, Египта и все у них получается без фокусгруп - просто и быстро - напрямую!
А что тогда дает такая клубная карточка как членство в ВТО?
Сырьевики не плачут вроде... а остальные плачут - так я не понимаю, вся агитка за ВТо это было ради одних сырьевиков, или наши переработчики жлобы и недоумки, которые не могут позволить себе иметь в штате образованного логиста, юриста- знающего требования международных оформлений грузов, маркетологов?...
Из статьи именно это и вычитывается - экономим на спецах, влетаем в технических вопросах заключения и исполнения договоров..
Или и ВТО нам мешает - так зачем тогда столько было мороки с вступлением?
16:07
14.02.2018
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