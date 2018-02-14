Ингушетия на форуме в Сочи подпишет соглашение о заводе по фасовке зерновых

НАЛЬЧИК, 14 фев – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены подписать на Российском инвестиционном форуме в Сочи соглашение о строительстве предприятия по производству и фасовке пищевой продукции стоимостью 200 миллионов рублей, сообщила пресс-служба постоянного представительства региона при президенте России.

Ранее сообщалось, что Ингушетия планирует подписать на форуме в Сочи шесть инвестиционных соглашений на сумму более 6,3 миллиарда рублей.

"Реализация проекта находится на начальном этапе. На предприятии будут организованы работы по фасовке различных видов муки и бобовых, риса, гречневой, овсяной и манной крупы, а также макаронных изделий. Ожидаемый объем производства – более 8 тонн в год", — говорится в сообщении.

На предприятии будет создано 60 рабочих мест. Размер инвестиций в проект, который планируется реализовать в сельском поселении Кантышево, составит 200 миллионов рублей.

"Предполагается, что это будет крупнейшее предприятие в Ингушетии именно по расфасовке пищевой продукции. Для региона такой проект очень востребован, поскольку в настоящее время в этой отрасли у нас представлены только мелкие производства", – приводятся в сообщении слова министра экономического развития региона Умалата Торшхоева.

Отмечается, что крестьянско-фермерское хозяйство, которое является инвестором проекта, располагает необходимыми территориями для выращивания продукции, поэтому на заводе в основном будет фасоваться продукция собственного производства.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.