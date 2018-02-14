Участники инвестиционного форума в Сочи обсудят экспорт российских брендов

Подготовка стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018

Подготовка стендов к выставке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. 14 февраля 2018

СОЧИ, 14 фев – РИА Новости. Участники Российского инвестиционного форума в Сочи 15 февраля в ходе сессии "Российские бренды на мировых рынках. Взгляд в будущее" обсудят перспективы и возможности экспорта российской продукции.

"Создание и продвижение брендов отечественных товаров входит в число ключевых задач по развитию экспорта готовой продукции. Продвижение сильных и конкурентоспособных брендов российской продукции способствует формированию устойчивого потребительского спроса и укреплению позитивного имиджа государства", — отмечается в программе форума.

Среди вопросов повестки инструменты продвижения экспортного бренда России Made in Russia, роль товарных брендов в продвижении имиджа российских регионов, значение франчайзинга, формирование экспортного потенциала конкурентоспособной отечественной продукции и другие.

Модерировать сессию будут президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин и исполнительный директор РЭЦ Алексей Тюпанов. В числе выступающих на сессии статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин, чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Паскуале Терраччано.

По данным РЭЦ, несырьевой неэнергетический экспорт из РФ за одиннадцать месяцев 2017 года вырос в годовом выражении на 20,8% и составил 116 миллиардов долларов, положительная динамика фиксировалась тринадцатый месяц подряд.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.