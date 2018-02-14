Участников форума в Сочи ожидают дискуссии о политике и бизнесе в регионах

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Участников и гостей Российского инвестиционного форума в Сочи ждут дискуссии о новой региональной политике и бизнесе в регионах, улучшении качества жизни; форум посетят более двух тысяч представителей бизнеса и главы более 70 субъектов РФ, федеральные чиновники и законодатели.

Российский инвестиционный форум 2018 пройдет в Сочи 15-16 февраля на площадке Главного медиацентра Олимпийского парка. Ключевая тема — "Формируя образ будущего".

Как сообщают организаторы, по состоянию на 1 февраля свое участие в форуме подтвердили более двух тысяч представителей бизнеса, в том числе более 700 руководителей крупных российских компаний, руководители федеральных органов исполнительной власти, 77 глав субъектов РФ, члены Государственной думы и Совета Федерации. В этом году в форуме намерены принять участие более 160 представителей иностранных компаний из Австрии, Великобритании, Испании, Италии, США, Канады, Франции, Турции, Японии и других стран. На площадке ждут глав McDonald"s, Renault Russia, Mercedes-Benz и глав представительств MasterCard, METRO Cash and Carry, Siemens, IKEA, VimpelCom, McKinsey & Company.

"Форум будет посвящен правительственным взглядам в будущее, текущей работе правительства, которое в настоящее время вырабатывает стратегические решения и по совершенствованию межбюджетных отношений стратегии пространственного развития, в которой должны быть определены направления нашей деятельности по снятию инфраструктурных ограничений для развития региональных экономик", — сообщил журналистам вице-премьер РФ – председатель оргкомитета форума Дмитрий Козак.

По данным организаторов форума, деловая программа будет представлена тремя тематическими блоками: блок "Новая региональная политика: совершенствуя управление" будет посвящен вопросам совершенствования системы государственного управления; блок "Бизнес в регионах. Придать новый импульс" коснется вопросов стимулирования регионального предпринимательства. Третий блок "Улучшая качество жизни" затронет темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов.

Пленарное заседание форума пройдет в четверг, 15 февраля с участием председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Темой заседания станет "Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее". Также Медведев проведет традиционную встречу с представителями деловых кругов на тему "Развитие несырьевого экспорта: задачи и инструменты". В пятницу, 16 февраля премьер проведет традиционную встречу с руководителями регионов. Ожидается, что в этом году темой встречи станет разработка стратегии пространственного развития страны.

"Это (разработка стратегии – ред.) чрезвычайно важная задача. Мы хотим создать не теоретический документ, которой будет лежать на полке, а организующий документ практического действия, где и для регионов, и для муниципалитетов, а самое главное для предпринимателей и для граждан будет обеспечена прозрачность и предсказуемость федерального центра по инфраструктурному развитию территорий нашей страны", — пояснил Козак.

Кроме того, накануне форума, 14 февраля состоится День молодежного предпринимательства, мероприятия которого будут посвящены участию молодых предпринимателей в экономическом развитии страны.

На форуме будет работать "Лаборатория НКО" — площадка, где благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов. На площадке Форума будет работать выставка инвестиционных проектов из 41 региона РФ.

По данным организаторов, в 2017 году в форуме приняли участие более 4,5 тысячи человек из 37 стран. В рамках форума состоялось 41 деловое мероприятие, было заключено 377 соглашений на общую сумму 490 миллиардов рублей.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.