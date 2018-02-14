В РФПИ ожидают, что Эр-Рияд и Москва объявят в среду о сотрудничестве в СПГ

© РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в фотобанк В РФПИ не видят нарушений санкций в сотрудничестве с Саудовской Аравиией Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ожидает, что Саудовская Аравия и Россия в среду объявят о сотрудничестве в сфере СПГ.

"Саудовские инвесторы проявляют интерес к российским СПГ проектам. И сегодня мы увидим очень важное подписание соглашения о партнерстве Saudi Aramco с одним из наших ведущих СПГ проектов", — сказал Дмитриев журналистам.