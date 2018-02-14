Глава "Лукойла" выступил за равный подход государства к нефтяным компаниям

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. "Лукойл" выступает за равный подход государства ко всем нефтяным компаниям, сообщил глава компании Вагит Алекперов в комментарии журналу Российского инвестиционного форума 2018, с которым ознакомилось РИА Новости.

"С учетом непрерывного истощения ресурсной базы нефтяных месторождений и необходимости вовлечения в разработку запасов более сложных категорий, требующих дорогостоящих методов и технологий, критически важным для отрасли остается развитие налогового законодательства… Другой важный аспект – стабильность, предсказуемость и равный подход ко всем нефтяным компаниям", — сказал он.

В частности, по его словам, в сфере развития налогового законодательства речь идет о законопроекте по налогу на дополнительный доход (НДД), введение которого позволит эффективно вовлечь в разработку новые запасы. Необходим также последовательный государственный подход к отрасли нефтепереработки.

Кроме того, Алекперов отметил, что сегодня в России расширяются инвестиционные возможности. "Признаки постепенного восстановления экономики и низкий уровень инфляции в России внушают определенный оптимизм при составлении планов дальнейшего развития. Планы "Лукойла" по освоению новых месторождений не меняются", — подчеркнул глава компании.

В прошлом году глава "Лукойла" вместе с главами "Сургутнефтегаза" и "Газпром нефти" обращались к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с письмом о предоставлении налоговых льгот для месторождений с высокой обводненностью. В середине ноября Госдума приняла закон, предоставляющий налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых для Самотлорского месторождения "Роснефти". Ежегодное снижение НДПИ для этого месторождения составит 35 миллиардов рублей в течение 10 лет с 1 января 2018 года.

Позже Алекперов в интервью газете "Коммерсант" сообщил, что "Лукойл" получил заверения в том, что обводненные месторождения получат льготы после того, как "Роснефть" покажет эффективность инвестиционного стимула для Самотлорского месторождения.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.