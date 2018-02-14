Глава "Лукойла" выступил за равный подход государства к нефтяным компаниям

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. "Лукойл" выступает за равный подход государства ко всем нефтяным компаниям, сообщил глава компании Вагит Алекперов в комментарии журналу Российского инвестиционного форума 2018, с которым ознакомилось РИА Новости.
В частности, по его словам, в сфере развития налогового законодательства речь идет о законопроекте по налогу на дополнительный доход (НДД), введение которого позволит эффективно вовлечь в разработку новые запасы. Необходим также последовательный государственный подход к отрасли нефтепереработки.
Кроме того, Алекперов отметил, что сегодня в России расширяются инвестиционные возможности. "Признаки постепенного восстановления экономики и низкий уровень инфляции в России внушают определенный оптимизм при составлении планов дальнейшего развития. Планы "Лукойла" по освоению новых месторождений не меняются", — подчеркнул глава компании.
Позже Алекперов в интервью газете "Коммерсант" сообщил, что "Лукойл" получил заверения в том, что обводненные месторождения получат льготы после того, как "Роснефть" покажет эффективность инвестиционного стимула для Самотлорского месторождения.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.