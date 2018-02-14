Эксперт объяснил важность упрощения таможенных процедур

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Упрощение таможенных процедур, неприкосновенность активов и равные условия работы для всех иностранных партнеров — это главные условия привлечения иностранных инвестиций в РФ, считает управляющий партнер по России аудиторской компании EY Александр Ивлев.

"Переход на электронный документооборот и автоматизация процедур таможенного оформления позволят упростить ведение внешнеэкономической деятельности и создать привлекательные условия для новых инвестиций", — сказал Ивлев в интервью журналу Российского инвестиционного форума 2018, с которым ознакомилось РИА Новости. Он напомнил, что сейчас Россия, по оценкам Всемирного банка, занимает слабые позиции в международной торговле.

"Неприкосновенность частной собственности, стабильная и предсказуемая регуляторная среда делают возможным долгосрочное планирование для инвесторов. Соблюдение этих условий формирует комфортную среду для развития отечественного бизнеса и прихода новых иностранных партнеров", — добавил Ивлев. При этом условия ведения инвестиционной деятельности, по его словам, должны быть одинаковыми для всех инвесторов — вне зависимости от страны происхождения бизнеса.

Всего эксперт назвал пять условий, необходимых для увеличения притока иностранных инвестиций в Россию, среди которых также наращивание инвестиций в инфраструктуру и развитие ориентированного на экспорт производства. "Строительство скоростных автомобильных и железнодорожных дорог, транспортных развязок, мостов, других объектов транспортной инфраструктуры является сильным фактором, стимулирующим развитие бизнеса и приток иностранных инвестиций в страну", — говорит Ивлев.

"Многие иностранные компании, длительное время работавшие в России, существенно нарастили объемы экспорта со своих российских фабрик в 2015–2016 годах. Создание привлекательных условий работы для экспортеров в сочетании с благоприятной рыночной конъюнктурой может превратить Россию в крупный производственный хаб не только в СНГ, но и во всем Евро-Азиатском регионе", — сказал он.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.