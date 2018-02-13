Ингушетия в Сочи подпишет соглашение о строительстве завода по розливу воды

НАЛЬЧИК, 13 фев – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют подписать на Российском инвестиционном форуме в Сочи соглашение о строительстве ориентированного на экспорт завода по розливу питьевой воды стоимостью около 200 миллионов рублей, сообщила пресс-служба постоянного представительства региона при президенте России.

Ранее сообщалось, что Ингушетия намерена подписать на форуме в Сочи шесть инвестиционных соглашений на сумму более 6,3 миллиарда рублей.

"Как сообщил министр экономического развития Ингушетии Умалат Торшхоев, инициатором проекта выступила ингушская компания ООО "Аква", сумма инвестиций в производство составит более 188 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Завод планируется построить в городе Карабулак, на нем будет создано более 60 новых рабочих мест. Суточная производительность предприятия составит 10,5 тысячи бутылок емкостью 5 и 0,5 литра, а также 20 тысяч бутылок емкостью 1,5 литра. Окончание строительных работ запланировано на 2019 год.

"Внутренний рынок республики сегодня полностью обеспечен природной бутилированной водой. Поэтому, учитывая, что у нас есть предварительные договоренности и с Саудовской Аравией, и с другими странами по поставкам воды, этот проект также будет рассчитан на экспорт", — цитирует пресс-служба Торшхоева.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.