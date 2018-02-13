Ростовская область подпишет на форуме в Сочи соглашения по ветроэнергетике

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев – РИА Новости. Ростовская область подпишет на Российском инвестиционном форуме в Сочи соглашения в области ветроэнергетики, говорится в сообщении регионального Агентства инвестиционного развития (АИР).

В числе проектов, запланированных регионом к презентации на форуме, есть проект государственной компании "Автодор" по строительству обхода города Аксая с инвестициями 77,4 миллиарда рублей, проект группы компаний "Кортрос" по реновации территории старого ростовского аэропорта (более 150 миллиардов рублей). Также на форуме будут представлены проекты строительства Ростовской кольцевой автодороги, Багаевского гидроузла, проекты в сфере ветроэнергетики, туризма. Кроме того, регион презентует проекты из "губернаторской сотни", которая в настоящее время включает 62 проекта с общим объемом инвестиций свыше 378,3 миллиарда рублей.

"К подписанию запланированы соглашения, направленные, в частности, на создание передовых производств, развитие такой перспективной и только нарождающейся в донском регионе отрасли, как ветроэнергетика, а также ряд других. Данные по объемам инвестиций пока не раскрываются", — говорится в сообщении АИР.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что объем инвестиций, которые регион планирует привлечь по итогам форума, превысит показатели прошлого года. Совокупный объем инвестиций по соглашениям, подписанным Голубевым на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2017 году, составил 14 миллиардов рублей с перспективой роста до 29 миллиардов рублей.

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