На инвестиционном форуме в Сочи будут работать более тысячи спасателей

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Свыше тысячи спасателей обеспечат безопасность гостей и участников Российского инвестиционного форума, который пройдет в Сочи 15-16 февраля, сообщили во вторник в МЧС России.

"Группировка МЧС России, задействованная в обеспечении безопасности Российского инвестиционного форума, составляет 1102 человека", — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в МЧС, оперативный штаб и усиленная дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях работает на территории пожарно-спасательной части №19 по охране Олимпийского парка. Патрульные группы будут следить за обстановкой в местах проживания участников и гостей форума.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.