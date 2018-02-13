"Россети" на форуме в Сочи представят концепцию цифровизации электросетей

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Энергокомпания "Россети" на российском инвестиционном форуме в Сочи представит концепцию цифровизации электросетей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Газета "Коммерсант" в начале февраля писала, что "Россети" намерены потратить на цифровизацию электросетей 1,3 триллиона рублей до 2030 года.

"На форуме в Сочи будет презентована концепция цифровизации электросетевого комплекса", — заявили в пресс-службе.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.