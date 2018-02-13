Ростовская область представит на форуме в Сочи проекты на 710 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев – РИА Новости. Ростовская область представит на Российском инвестиционном форуме в Сочи проекты на 710 миллиардов рублей, говорится в сообщении регионального Агентства инвестиционного развития (АИР).

"В числе проектов, запланированных к презентации на форуме, есть проект государственной компании "Автодор" по строительству обхода города Аксая с инвестициями 77,4 миллиардов рублей, проект группы компаний "Кортрос" по реновации территории старого ростовского аэропорта (более 150 миллиардов рублей)", — говорится в сообщении АИР.

Отмечается, что также на форуме будут представлены проекты строительства Ростовской кольцевой автодороги, Багаевского гидроузла, проекты в сфере ветроэнергетики, туризма. Кроме того, регион презентует проекты из "губернаторской сотни", которая в настоящее время включает 62 проекта с общим объемом инвестиций свыше 378,3 миллиарда рублей. По информации АИР, проектный портфель Ростовской области на форуме в 2018 году станет самым весомым за последние три года.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.