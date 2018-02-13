Власти Коми на форуме в Сочи подпишут ряд соглашений по инвестпроектам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Глава республики Коми Сергей Гапликов примет участие в российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи 15-16 февраля, где планируется подписание ряда соглашений по реализации инвестпроектов на территории Коми, сообщает пресс-служба главы республики.

"На полях форума планируется подписать трехстороннее соглашение между правительством республики Коми, министерством связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО "Ростелеком" о совместной деятельности в сфере реализации инвестиционных проектов на территории республики", — говорится в сообщении.

Также в рамках форума планируется подписать меморандум о сотрудничестве с Евразийским банком развития (ЕАБР) в части привлечения инвестиций в экономику республики Коми.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.