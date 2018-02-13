Якутия на форуме в Сочи подпишет соглашение о создании новой авиакомпании

ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Власти Якутии, Бурятии, Минпромторг и Минтранс РФ в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи намерены подписать соглашение о создании в Республике Саха (Якутия) авиакомпании для эксплуатации самолетов ТВС-2ДТС, сообщает правительство Якутии.

"Документ позволит начать совместную выработку финансовых и юридических механизмов, позволяющих организовать транспортно-логистическую сеть с применением парка самолетов ТВС-2ДТС и их серийного производства на базе Улан-Удэнского авиационного завода", — говорится в сообщении.

Глава Якутии Егор Борисов ранее поручил изучить воздушное судно ТВС-2ДТС. По итогам работы эксперты выяснили, что цельнокомпозитный самолет ТВС-2ДТС является наиболее адаптированным к морозам Якутии. Самолет имеет возможность взлета и посадки с неподготовленных и предельно коротких площадок с низкой плотностью грунта.

Власти Якутии сообщают, что регион может стать базовой площадкой для внедрения новых самолетов. "Согласно проекту соглашения на базе АО АК "Полярные авиалинии" планируется организовать авиакомпанию для эксплуатации парка самолетов ТВС-2ДТС", — сообщает правительство региона.

ТВС-2ДТС — турбовинтовой всепогодный самолёт малой авиации, имеющий цельнокомпозитную конструкцию из углепластика. Спроектирован ФГУП СибНИА на замену Ан-2. Крейсерская скорость — 350 километров в час, грузоподъёмность — до 3,5 тонны при доставке на расстояние до 1,2 тысячи километров. Максимальная дальность полета – 4,5 тысячи километров.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.