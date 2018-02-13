РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018

Якутия на форуме в Сочи подпишет соглашение о создании новой авиакомпании

08:3813.02.2018
01870
© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкОкрестности города Якутска. Архивное фотоОкрестности города Якутска. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк

ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Власти Якутии, Бурятии, Минпромторг и Минтранс РФ в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи намерены подписать соглашение о создании в Республике Саха (Якутия) авиакомпании для эксплуатации самолетов ТВС-2ДТС, сообщает правительство Якутии.

Российский инвестиционный форум в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Ингушетия подпишет на форуме в Сочи соглашение о строительстве теплиц
"Документ позволит начать совместную выработку финансовых и юридических механизмов, позволяющих организовать транспортно-логистическую сеть с применением парка самолетов ТВС-2ДТС и их серийного производства на базе Улан-Удэнского авиационного завода", — говорится в сообщении.

Глава Якутии Егор Борисов ранее поручил изучить воздушное судно ТВС-2ДТС. По итогам работы эксперты выяснили, что цельнокомпозитный самолет ТВС-2ДТС является наиболее адаптированным к морозам Якутии. Самолет имеет возможность взлета и посадки с неподготовленных и предельно коротких площадок с низкой плотностью грунта.

Власти Якутии сообщают, что регион может стать базовой площадкой для внедрения новых самолетов. "Согласно проекту соглашения на базе АО АК "Полярные авиалинии" планируется организовать авиакомпанию для эксплуатации парка самолетов ТВС-2ДТС", — сообщает правительство региона.

Российский инвестиционный форум в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Ленобласть подпишет на форуме в Сочи инвестсоглашения на 30 млрд рублей
ТВС-2ДТС — турбовинтовой всепогодный самолёт малой авиации, имеющий цельнокомпозитную конструкцию из углепластика. Спроектирован ФГУП СибНИА на замену Ан-2. Крейсерская скорость — 350 километров в час, грузоподъёмность — до 3,5 тонны при доставке на расстояние до 1,2 тысячи километров. Максимальная дальность полета – 4,5 тысячи километров.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Комментировать
Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена