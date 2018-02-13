Якутия на форуме в Сочи подпишет соглашение о создании новой авиакомпании

ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Власти Якутии, Бурятии, Минпромторг и Минтранс РФ в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи намерены подписать соглашение о создании в Республике Саха (Якутия) авиакомпании для эксплуатации самолетов ТВС-2ДТС, сообщает правительство Якутии.
Глава Якутии Егор Борисов ранее поручил изучить воздушное судно ТВС-2ДТС. По итогам работы эксперты выяснили, что цельнокомпозитный самолет ТВС-2ДТС является наиболее адаптированным к морозам Якутии. Самолет имеет возможность взлета и посадки с неподготовленных и предельно коротких площадок с низкой плотностью грунта.
Власти Якутии сообщают, что регион может стать базовой площадкой для внедрения новых самолетов. "Согласно проекту соглашения на базе АО АК "Полярные авиалинии" планируется организовать авиакомпанию для эксплуатации парка самолетов ТВС-2ДТС", — сообщает правительство региона.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.