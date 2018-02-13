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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018

Эксперт рассказал, как вырастить и удержать компании-"единороги" в России

04:5413.02.2018
(обновлено: 09:30 13.02.2018)
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© Fotolia / Jeanette

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Россия создала экосистему инновационной экономики и сформировала финансовые институты, необходимые для появления в стране компаний-"единорогов", однако необходимо сделать еще ряд шагов, чтобы такие компании активнее появлялись в стране и не покидали ее, заявил в интервью РИА Новости партнер-эксперт, глава экспертной практики по работе с государственным сектором в России The Boston Consulting Group (BCG) Константин Полунин в преддверии Российского инвестиционного форума в Сочи.

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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Автором термина "единорог", который появился пять лет назад, стала венчурный капиталист Эйлин Ли, которая ввела его для обозначения компаний-стартапов с капитализацией более одного миллиарда долларов, еще не прекративших быстрый рост и не вышедших на IPO. Встречаются такие компании столь же редко, что и мифический единорог.

По словам Полунина, тема инновационной и цифровой экономики приобрела особую актуальность за последние два года. В России было приложено немало усилий для создания экосистемы инновационной экономики и формирования необходимых финансовых институтов.

Где встретить "единорога"?

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© РИА Новости / Алина Старостина
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Полунин пояснил, что большинство "единорогов" созданы молодыми командами предпринимателей, сумевшими, с одной стороны, предложить революционный новый продукт (WhatsApp, Pinterest) или революционную бизнес-модель на "старом" рынке (Uber, Airbnb), а с другой — правильным образом сформировать и представить философию своего проекта, превращая выход новых продуктов и сервисов на рынок в шоу и создавая чувство "сопричастности покупателей к чуду" (например, запуск ракеты Falcon Heavy компании Space-X стал одновременно шоу и рекламой автомобилей Tesla).

По его словам, появление "единорогов" требует наличия нескольких факторов: это уникальное сочетание разнообразных талантов — технических, бизнес-талантов, диверсифицированной команды, благоприятной среды, а также наличия фундаментальных научных разработок и критически важных технологий и их доступности для массового применения.

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"Если с техническими навыками у наших российских стартапов хорошо, то наличие бизнес-навыков и способность работать в команде для разработки такого преимущества часто страдают. Пока немногочисленные успешные стартапы в России скорее копировали бизнес-модели уже успешных единорогов (Uber/Lyft в США и "Яндекс.Такси" в России, Zipcar в США и "Делимобиль" в России), чем создавали свои собственные", — считает собеседник агентства.

"Российских "единорогов" пока можно пересчитать по пальцам: Avito, Telegram. Потенциально могут стать "единорогами" ivi.ru, 2GIS, Ozon Group, Doc+ и Ostrovok.ru"., — считает он.

Трудности "единорога" в России

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© Фото : Российская венчурная компания
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В России в последние годы были сформированы такие важные элементы системы как частные венчурные фонды, конкурсы для технологичных предпринимателей, развертывается Национальная технологическая инициатива, идет активное обсуждение образовательной повестки, сформированы и действуют государственные институты развития, отметил Полунин.

"Отдельные составляющие для успеха уже есть – таланты, поддержка со стороны государства, развитая инфраструктура, технологические лидеры-предприниматели и команды – и они работают. Однако в итоге только наиболее рисковые инноваторы готовы прыгнуть с головой в этот котел, рискуя из него не вынырнуть, а наиболее талантливые уезжают в условную "Силиконовую долину", потому громких отечественных историй успеха практически не наблюдается", — пояснил он.

Полунин уверен, что преимущества работы с умными инвесторами часто являются ключевым фактором для перехода от просто хорошей идеи к успешной компании.

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"Спрос на инновации со стороны крупного бизнеса в России до сих пор ничтожно мал: доля инвестиций в нематериальные активы (патенты, интеллектуальная собственность, программные продукты) составляет всего 0,3% ВВП, в то время как в Швеции — 6,4%, Южной Корее 5,8%, Ирландии 5,2%", — отмечает он.

В российских компаниях, продолжает эксперт, очень осторожно относятся к учету нематериальных активов, предпочитая либо совсем их не регистрировать, либо регистрировать их вне российской юрисдикции. "Это приводит к бегству инноваций из страны и реимпорту инноваций, что зачастую носит бессистемный характер и усиливает зависимость крупных российских компаний от зарубежных поставщиков высокотехнологичных решений и сервисов", — подчеркнул он.

Потенциал есть

"Ключевые факторы для формирования "единорогов", а именно, человеческий капитал, инвестиционный климат для привлечения международного капитала, включая защиту и концентрацию нематериальных активов, условия для развития инноваций, а также вера команд в успех в России пока не достигли оптимального баланса, который позволил бы отечественным "единорогам" успешно появляться на свет, расти, развиваться и конкурировать на мировых рынках", — считает Полунин.

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"Бесспорно, в России есть потенциал для появления собственных "единорогов", равно как и элементы "реактора". Это подтверждают и глобальные крупнейшие технологические компании, и наличие уже существующих "единорогов", которые активно используют этот потенциал", — продолжил он.

Создание условий и среды для появления "единорогов" требует вовлечения государства, причем не только на федеральном уровне, но и на уровне мегаполисов, где сконцентрированы таланты, инфраструктура и возможности, уверен эксперт.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018
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