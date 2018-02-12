Ленобласть подпишет на форуме в Сочи инвестсоглашения на 30 млрд рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ. 12 фев – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подпишет десять новых инвестиционных соглашений в рамках российского инвестиционного форума "Сочи-2018" общей суммой более 30 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Крупнейшие инвестиционные сделки глава региона планирует заключить с компаниями "Сименс", "Тиккурила", "Новотранс", "Евроцемент груп", "Эко Пром". Общая сумма привлеченных в экономику области инвестиций по итогам форума превысит 30 миллиардов рублей", — сказано в сообщении.

Также планируется заключить соглашение о развитии сотрудничества между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом по созданию промышленных коопераций в автокластере.

Как говорится в сообщении, по итогам 2017 года инвестиции в область превысили 285 миллиардов рублей.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.