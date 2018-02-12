"Почта Банк" в Сочи заключит соглашения о сотрудничестве с 13 регионами

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Президент-председатель правления "Почта Банка" Дмитрий Руденко на инвестиционном форуме в Сочи заключит соглашения с 13 регионами РФ о сотрудничестве в части развития социально-экономических проектов, направленных на повышение доступности финансовых услуг и инфраструктуры, сообщила пресс-служба банка.

"Подписания планируются с Владимирской, Нижегородской, Ярославской, Смоленской, Свердловской, Томской, Костромской, Рязанской, Тамбовской, Курганской и Новосибирской областями, а также со Ставропольским краем и республикой Чувашия", — говорится в сообщении.

"Почта Банк" — универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и "Почтой России" в 2016 году. Банк ВТБ и "Почта России" владеют по 49,999988% акций банка, еще две акции принадлежат президенту-председателю правления "Почта Банка" Руденко. Банк развивает региональную сеть на базе отделений "Почты России", работает без кассовых узлов, все операции клиенты совершают с помощью банкоматов с функцией замкнутого оборота наличных средств.

Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра, где разместятся экспозиции регионов, спонсоров и информационных партнеров форума. Официальным оператором мероприятия выступает фонд "Росконгресс".

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.