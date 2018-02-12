"Росконгресс" на форуме в Сочи представит новую социальную платформу

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Фонд "Росконгресс" на российском инвестиционном форуме в Сочи представит инновационную социальную платформу "Лаборатория НКО", сообщает фонд.

"Лаборатория НКО" — это единое пространство для презентации работы некоммерческого сектора в России, демонстрации успешных социальных проектов и новых технологий, обмена опытом и креативными идеями в благотворительной сфере", — говорится в сообщении.

Крупнейшие российские НКО в интерактивном формате представят свое видение способов решения социальных задач, стоящих перед обществом, а также расскажут об актуальных направлениях работы российского благотворительного сектора.

Отмечается, что гости "Лаборатории НКО" смогут получить представление о том, как современные технологии позволяют искусственно восстанавливать утраченные зрительные функции у слепых и слепоглухих людей в рамках презентации проекта "Бионический глаз: новые возможности для человека", в которой примет участие первый в России слепоглухой человек с установленным ретинальным имплантом. Паралимпийский чемпион Александр Филатов и паратлет, ведущий, многократный призер соревнований по плаванию Дмитрий Игнатов расскажут гостям Лаборатории о том, как они достигли успеха, несмотря на ограниченные возможности здоровья.

"Темы, которые мы будем представлять на площадке "Лаборатории НКО" в течении всех дней Форума, различны. Мы на примерах продемонстрируем, что многообразные культурно-просветительские, экологические, социально-экономические и образовательные проекты в основе своей призваны решать одну задачу — оказать поддержку тем, кто в ней нуждается. Инициативы фонда "Росконгресс" направлены на консолидацию российской и международной общественности, бизнеса и НКО для решения общих социально значимых вопросов не разового характера, а на системной основе", — цитируются в пресс-релизе слова руководителя дирекции по взаимодействию с благотворительными и общественными организациями фонда "Росконгресс" Елены Марининой.

В работе платформы примут участие АГО "Форум Доноров", благотворительное собрание "Все вместе", благотворительные фонды "Линия жизни", "Искусство, наука и спорт", "Дети-бабочки", "Память поколений", "Фонд поддержки слепоглухих "Со-единение", "РЕНОВА" и другие. Открытие платформы состоится на выставке инвестиционных проектов субъектов РФ 14 февраля.

Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра, где разместятся экспозиции регионов, спонсоров и информационных партнеров форума. Официальным оператором мероприятия выступает фонд "Росконгресс".

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.