Власти Бурятии и "Новотранс" на инвестфоруме в Сочи подпишут соглашение

КРАСНОЯРСК, 12 фев — РИА Новости. Власти Бурятии и ГК "Новотранс" на российском инвестфоруме в Сочи подпишут соглашение о сотрудничестве, сообщила РИА Новости замруководителя администрации по информационной политике главы и правительства региона Ирина Доржиева.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.