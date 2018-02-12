Власти Бурятии и "Новотранс" на инвестфоруме в Сочи подпишут соглашение

КРАСНОЯРСК, 12 фев — РИА Новости. Власти Бурятии и ГК "Новотранс" на российском инвестфоруме в Сочи подпишут соглашение о сотрудничестве, сообщила РИА Новости замруководителя администрации по информационной политике главы и правительства региона Ирина Доржиева.

"Глава Бурятии Алексей Цыденов на полях Российского инвестиционного форума в Сочи планирует подписать соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с группой компаний "Новотранс", — рассказала Доржиева, не разглашая деталей соглашения.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.