Власти ХМАО и Сбербанк на форуме в Сочи подпишут договор о сотрудничестве

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 фев — РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа и Сбербанк запланировали подписание соглашения о сотрудничестве в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщили в пятницу в региональном департаменте общественных и внешних связей.

"На заседании правительства автономного округа… было одобрено соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Сбербанком России в сфере создания объектов социальной, образовательной инфраструктуры на основе концессионных механизмов", — говорится в сообщении.

В частности, как подчеркнули в департаменте, принятие соглашения позволит повысить эффективность реализации государственной программы развития образования в автономном округе, снизить затраты на подготовку и сопровождение проектов в этой сфере.

"Подписание документа запланировано на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи 15-16 февраля 2018 года", — добавили в ведомстве.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.