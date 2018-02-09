Крымские власти собираются подписать на РИФ-2018 около десяти соглашений

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Крымские власти намерены подписать на полях Российского инвестиционного форума в Сочи около десяти соглашений о сотрудничестве, сообщает правительство республики.

Крымскую делегацию возглавят глава республики Сергей Аксенов и председатель парламента Владимир Константинов.

"В рамках форума предполагается подписание соглашений о сотрудничестве и планов мероприятий по реализации соглашений с субъектами Российской Федерации, а также инвесторами", — говорится в сообщении.

В частности, предполагаются соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Крыма и правительствами Пензенской, Рязанской, Ярославской областей, а также договоренности о планах по реализации соглашения о сотрудничестве с правительствами Ленинградской, Самарской, Ульяновской области, Чувашской Республикой.

Кроме того, планируется подписать соглашение о реализации инвестпроекта "Строительство торгового комплекса с производственным блоком (швейным цехом)" с социальным обязательством – реконструкция стадиона и установление ограждения Маломаякской школы (город Алушта).

В рамках деловой программы запланирована презентация обновленного инвестпортала республики, индустриальных парков "Феодосия" и "Бахчисарай", культурно-исторического и туристического центра "Коктебель-парк", Ялтинского международного экономического форума и прочие.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума. Форум состоится в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра, где разместятся экспозиции регионов, спонсоров и информационных партнеров форума. Официальным оператором мероприятия выступает фонд "Росконгресс".