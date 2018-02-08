Врио главы Омской области возглавит делегацию региона на форуме в Сочи

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков после церемонии представления в конференц-зале областного правительства. 11 октября 2017

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков после церемонии представления в конференц-зале областного правительства. 11 октября 2017

НОВОСИБИРСК, 8 фев – РИА Новости. Врио губернатора Омской области Александр Бурков возглавит делегацию региона на Российском инвестиционном форуме в Сочи, где планируется подписание ряда соглашений о развитии предпринимательства, сообщило правительство региона.

"Для участия в форуме сформирована делегация Омской области, которую возглавит врио губернатора Александр Бурков. На форуме предполагается подписание ряда соглашений о сотрудничестве между правительством Омской области и руководителями федеральных структур в сфере развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности и наращивания экспортного потенциала", — говорится в сообщении.

Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра, где разместятся экспозиции регионов, спонсоров и информационных партнеров форума. Официальным оператором мероприятия выступает фонд "Росконгресс".

Участники предстоящего Форума обсудят возможности для развития российских регионов и риски, которые могут замедлить развитие. На пленарном заседании и тематических секциях будут обсуждаться механизмы повышения инвестиционной привлекательности, вопросы экспортной деятельности в стратегии развития агропромышленного комплекса, развития малого и среднего бизнеса.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.