На форуме в Сочи подпишут соглашение по выращиванию монокристаллов кремния

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев – РИА Новости, Иван Капустин. Соглашение о реализации на территории астраханской особой экономической зоны проекта по выращиванию монокристаллов кремния и производству фотоэлектрических панелей с инвестициями в 1,5 миллиарда рублей планируют подписать на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщили РИА Новости в правительстве Астраханской области.

"На стенде региона планируется подписание соглашения между управляющей компанией ПАО "Лотос" и НПО "Монокристалл" о намерениях по реализации инвестиционного проекта на территории ОЭЗ "Лотос". Цель проекта: выращивание монокристаллов кремния и производство солнечных фотоэлектрических панелей", — пояснили агентству в правительстве.

Монокристаллический кремний в настоящее время является основным материалом для производства электронных приборов и солнечных панелей.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Лотос" создана постановлением правительства РФ №1214 от 18 ноября 2014 года в Наримановском районе Астраханской области на берегу реки Волги. В настоящее время в ОЭЗ "Лотос" статус резидентов имеют восемь компаний. Заявленные инвестиции этих компаний составляют более 24 миллиардов рублей.

Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра, где разместятся экспозиции регионов, спонсоров и информационных партнеров форума. Официальным оператором мероприятия выступает фонд "Росконгресс".

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.