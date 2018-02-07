Геленджик представит на форуме в Сочи пять проектов

КРАСНОДАР, 7 фев — РИА Новости. Геленджик представит пять инвестиционных проектов общей стоимостью около 3,8 миллиарда рублей на Российском инвестиционном форуме в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города-курорта.

"На стенде Краснодарского края потенциальные инвесторы смогут ознакомиться с проектом по строительству тематического парка аттракционов стоимостью около 2,3 миллиарда рублей, который планируется построить на участке в 5,5 гектара. Также будут представлены проекты гостиницы, магазина строительных материалов и гостиничных комплексов "Солнцедар" и "Жемчужный", – рассказали в ведомстве. Собеседник уточнил, что общая стоимость проектов составит около 3,8 миллиарда рублей.

По данным властей города, в настоящее время на территории Геленджика активно реализуются несколько инвестпроектов, в том числе в сфере жилищного строительства и развития курортно-туристской инфраструктуры. В частности, ведется строительство многоквартирного комплекса "Черноморский 2" в районе Толстого мыса и второй очереди гостиничного комплекса "Приморье".

Муниципальное образование Геленджика включает в себя 21 населенный пункт. Численность постоянного населения в настоящее время составляет более 115 тысяч человек. При этом, как отмечают власти, только за последние пять лет прирост составил 20 тысяч человек. Генплан Геленджика предусматривает рост численности населения до 165 тысяч человек до 2032 года.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.