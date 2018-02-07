Усиление санкций не повлияет на рынок ГЧП, считают в Газпромбанке

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Возможное ужесточение санкций не сможет оказать влияния на рынок ГЧП и концессий в России, поскольку ограничительные меры, принятые в отношении РФ, уже значительно изменили этот рынок, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Российского инвестиционного форума в Сочи исполнительный вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов.
"Возможность финансировать инфраструктурные проекты в евро и долларах со стороны игроков, которые учитывают эти санкции, пропала. Те же, кто игнорирует эти санкции – китайские и арабские инвесторы – и так рассматривают и входят в проекты, а те, кто вынужден учитывать санкции – их уже нет. Впрочем, и без них рынок растет на 50% в год. В том числе и потому, что государство, которое является главным инициатором и спонсором инфраструктурных проектов, все больше денег направляет не в госзаказ, а в ГЧП", — продолжил Чичканов.
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.
Полную версию интервью читайте здесь >>