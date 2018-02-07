Усиление санкций не повлияет на рынок ГЧП, считают в Газпромбанке

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Возможное ужесточение санкций не сможет оказать влияния на рынок ГЧП и концессий в России, поскольку ограничительные меры, принятые в отношении РФ, уже значительно изменили этот рынок, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Российского инвестиционного форума в Сочи исполнительный вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов.

"По сути, санкционное противостояние с самого начала настолько сильно изменило палитру игроков на нашем рынке, что сегодняшние изменения ничего к этому добавить не могут. Если раньше на инфраструктурном рынке хоть в небольшой степени, но присутствовали европейские и американские финансовые организации и инвесторы, то сейчас их в принципе нет. Они остались в реализованных сделках, но в новых проектах не участвуют уже давно", — говорит он.

"Возможность финансировать инфраструктурные проекты в евро и долларах со стороны игроков, которые учитывают эти санкции, пропала. Те же, кто игнорирует эти санкции – китайские и арабские инвесторы – и так рассматривают и входят в проекты, а те, кто вынужден учитывать санкции – их уже нет. Впрочем, и без них рынок растет на 50% в год. В том числе и потому, что государство, которое является главным инициатором и спонсором инфраструктурных проектов, все больше денег направляет не в госзаказ, а в ГЧП", — продолжил Чичканов.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.

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