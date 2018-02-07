Россия способна выйти на рост ВВП в 5-7% в год, считает Кудрин

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Россия может выйти на темпы экономического роста 5-7% в год при условии создания государственной управляющей платформы, считает экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

"Если мы говорим, что на треть должно увеличиться ВВП страны за шесть лет, то как минимум треть — это производственные решения в области производства продукции", — отметил Кудрин, выступая на Всероссийском конкурсе "Лидеры России".

"Если мы сумеем создать государственную управляющую платформу, то у нас откроются возможности достигать 5% и 7% роста, мы это только потом увидим. Сегодня это такая минимальная задача", — заявил он.

Экс-министр экономического развития, глава Сбербанка Герман Греф ранее рассказывал о дискуссии, которая велась в ЦСР о реформе госуправления. Так, по его словам, главным трендом в наступившей цифровой эпохе, в таких реалиях, как "большие данные" и искусственный интеллект, является построение государства как платформы по аналогии с управляющими платформами в гигантских корпорациях.

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