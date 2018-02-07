Кудрин рассказал будущим управленцам о важности резервов

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин рассказал будущим управленцам о том, как важно иметь резервы для сложных периодов жизни, привел в пример создание резервных фондов в России.

Кудрин на мастер-классе для финалистов конкурса "Лидеры России" дал несколько советов участникам, в частности рассказал как важно иметь право на ошибку.

"Думать о заделах на будущее. Здесь я мог бы рассказать про стабилизационный фонд или резервный, который помогал стране в течение нескольких лет. У каждого должен быть свой некий багаж на сложные периоды жизни. И, конечно, самостоятельность, поиск своих решений", — посоветовал Кудрин участникам конкурса.

Кудрину, бывшему министром финансов РФ, принадлежит идея создания государственной "подушки безопасности" на случай падения цен на нефть. Разработанный механизм, с одной стороны, аккумулировал в резервах дополнительные нефтегазовые доходы, с другой — был страховкой от чрезмерного укрепления рубля в условиях быстрого роста цен на нефть и притока валюты в страну. Для этого в 2004 году был создан Стабилизационный фонд РФ, а 1 февраля 2008 года он был разделен на ФНБ и Резервный фонд.

Финал всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" стартовал в среду в Сочи. По итогам мероприятий будут определены 100 победителей, которые получат возможность в течение года общаться с лучшими управленцами страны.

Цель конкурса, который реализуется по поручению президента РФ — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Всего на участие в конкурсе было подано 199 тысяч заявок, до полуфинала дошли 2,7 тысячи человек. Из этого числа было отобрано 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей.

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