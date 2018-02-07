ГПБ намерен на форуме в Сочи подписать соглашения с регионами в рамках ГЧП

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Газпромбанк планирует в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписать ряд соглашений с регионами, в частности по строительству дорог, школ и детских садов в рамках частно-государственного партнерства, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии форума исполнительный вице-президент банка Алексей Чичканов.

"У нас есть планы по подписанию… соглашений о порядке взаимодействия по тем проектам, которыми мы занимаемся. Мы точно планируем подписание по подмосковному проекту — дороге, соединяющей Ярославское и Дмитровское шоссе, которую будет строить группа "ВИС" — как инвестор, финансирующий этот концессионный проект. Объем частного финансирования составляет 23 миллиарда рублей", — сказал Чичканов.

"Также, возможно, у нас будут соглашения с регионами, где рассматриваются программы по строительству школ и детских садов. Вопрос пока обсуждается", — добавил он.

30 января было подписано концессионное соглашение по проекту создания и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги "Виноградово — Болтино — Тарасовка" — нового автомобильного маршрута на северо-востоке Московской области на расстоянии около 10 километров параллельно МКАД, соединяющего одноименные населенные пункты. Конечные населенные пункты Виноградово и Тарасовка прилегают к Дмитровскому и Ярославскому шоссе.

Газпромбанк выступает в проекте финансовым консультантом, кредитной организацией, предоставляющей старший долг, а также владеет 10% в проектной компании. Проект рассчитан на 15 лет, включая стадию проектирования и строительства (4 года: 2018-2021 годы) и стадию эксплуатации (11 лет: 2022-2032 годы).

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.