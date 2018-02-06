Зрители фестиваля Башмета в Сочи услышат фаду в исполнении Терезы Салгейру

СОЧИ, 6 фев – РИА Новости. Зрители фестиваля искусств в Сочи впервые услышат музыкальный жанр фаду в исполнении португальской певицы Терезы Салгейру, говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Одиннадцатый Зимний международный фестиваль искусств, артистическим директором которого является Юрий Башмет, пройдет в Сочи с 16 по 25 февраля. Организаторы форума по традиции подготовили масштабную программу мероприятий, в том числе и несколько премьер. Среди них выступление представительницы этнического направления — жанра португальской музыки фаду Терезы Салгейру.

"Исполнители фаду, помимо музыкального и драматического таланта, должны обладать особым даром – саудади – это сложный комплекс чувств ностальгии, тоски, светлой печали, ощущение бренности счастья… Гости сочинского фестиваля впервые получат возможность приобщиться к искусству фаду и услышать крупнейшую представительницу этого жанра в XXI столетии – Терезу Салгейру. Звезда португальской эстрады, певица вот уже три десятилетия входит в число ярчайших исполнителей мировой музыки", — сообщают организаторы фестиваля.

Концерт португальской певицы состоится в рамках Международного фестиваля искусств в Сочи 21 февраля в Зимнем театре, уточняется в материалах.

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