Более ста автомобилей Genesis G80 передали Росконгрессу для форума в Сочи

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Более 100 автомобилей Genesis G80 переданы Росконгрессу для инвестиционного форума в Сочи.

"Российский инвестиционный форум собирает лидеров экономики России, гостей из-за рубежа и, конечно, они будут рады воспользоваться автомобилями премиальной марки Genesis. Мы всегда готовы предоставить нашим гостям и нашим партнерам лучший сервис, и тому подтверждение сегодняшнее событие", — сказал в ходе символической церемонии передачи автомобилей во вторник в Москве директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

По его словам, в сочинском форуме примут участие более 5 тысяч человек. Передаваемые автомобили будут осуществлять шаттловые поездки, не закрепляясь за конкретным человеком, поэтому многие участники смогут воспользоваться этим сервисом.

Управляющий директор "Хёндэ Мотор СНГ" Алексей Калицев сообщил, что для форума в Сочи передается 110 полноприводных автомобилей Genesis G80. Он напомнил, что в прошлом году компания так же поддерживала Восточный экономический форум.

Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра, где разместятся экспозиции регионов, спонсоров и информационных партнеров форума. Официальным оператором мероприятия выступает фонд "Росконгресс".

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером.