Карелия подпишет на форуме в Сочи подпишет с рядом регионов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Делегация Карелии во главе с руководителем региона Артуром Парфенчиковым примет участие в работе Российского инвестиционного форума в Сочи, где планирует подписать соглашения о сотрудничестве с несколькими регионами РФ, сообщила пресс-служба главы Карелии.

Парфенчиков примет участие в пленарном заседании "Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее". Также карельская делегации и глава республики планируют провести ряд переговоров с целью расширения сотрудничества.

В частности, будут подписаны соглашения о взаимодействии с правительствами нескольких регионов России. Карелия намерена развивать торгово-экономические, научно-технические и культурные контакты с Кабардино-Балкарией, Ульяновской и Свердловской областями, республикой Северная Осетия — Алания и Ставропольским краем. Кроме того, запланировано подписание соглашения о сотрудничестве с фондом "Росконгресс".

"Участие Карелии в форуме направлено на продвижение региона на общероссийском уровне, стимулирование притока инвестиций в республику", — говорится в сообщении.

Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра, где разместятся экспозиции регионов, спонсоров и информационных партнеров форума. Официальным оператором мероприятия выступает фонд "Росконгресс".

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.