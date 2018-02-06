КБР представит на форуме в Сочи пять проектов

НАЛЬЧИК, 5 фев – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии планируют представить на российском инвестиционном форуме в Сочи пять инвестпроектов общей стоимостью свыше 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы региона.
Ранее региональное минэкономразвития сообщило, что на форуме в Сочи КБР планирует представить проект возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения, создания промышленного комплекса "Этана", а также высокотехнологичного производства 3D конусно-лучевого томографа и аппарата для глубокофокусной и близкофокусной терапии.
Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра, где разместятся экспозиции регионов, спонсоров и информационных партнеров форума. Официальным оператором мероприятия выступает фонд "Росконгресс".
МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.