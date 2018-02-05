Новосибирская область представит инвестпроекты на РИФ-2018

НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Делегация Новосибирской области во главе с врио губернатора региона Андреем Травниковым в рамках Российского инвестфорума в Сочи РИФ-2018 на стенде региона представит перспективные инвестиционные проекты в различных сферах экономики, сообщили РИА Новости в облправительстве.

"В рамках форума будет организована выставочная экспозиция инвестиционных проектов Новосибирской области, представляющая собой коммуникационную площадку для взаимодействия представителей органов государственной власти и бизнес-сообщества, развития деловых контактов. Новосибирская область традиционно представляет перспективные инвестиционные проекты в различных сферах экономики и материалы об экономическом и инвестиционном потенциале региона", — говорится в сообщении.

В работе РИФ-2018 с 15 по 16 февраля 2018 года примет участие делегация региона, в которую войдут: врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, врио первого зампредседателя правительства Владимир Знатков, глава минэкономики области Ольга Молчанова, гендиректор АО "Агентство инвестиционного развития Новосибирской области" Александр Зырянов, гендиректор АО "НЭВЗ-Керамикс" Виктор Медведко.

Для продвижения реализуемых на территории региона инвестпроектов правительство Новосибирской области планирует организовать выставочную экспозицию. Так, на стенде региона будет представлен проект создания промышленного производства наноструктурированной керамики для высокотехнологичных отраслей, проект всесезонного семейного парка туризма, спорта и отдыха "Салаир", проект создания птицекомплекса по производству и переработке мяса индейки, проект высокотехнологичного производства микрокапсулированных витаминов для животных и птиц, и так далее.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером РИФ-2018. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.