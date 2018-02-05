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Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2018

Зарубежный бизнес оценивает деловой климат в России как до кризиса

08:5905.02.2018
(обновлено: 11:08 05.02.2018)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Оценка делового климата в России иностранным бизнесом возросла до значений предкризисного 2013 года: число респондентов, отмечающих позитивную динамику, увеличилось практически в полтора раза и составило 33% в 2017 году, следует из исследования, проведенного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и FleishmanHillard Vanguard/КГ "Орта".

Покупатель в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вместе с тем по-прежнему очень негативно предприниматели оценивают уровень административных барьеров в стране, почти в 2 раза выросло число респондентов, отмечающих коррупцию в органах власти как фактор, препятствующий развитию бизнеса в РФ.

Ежегодно РСПП проводит исследование, посвященное оценке делового климата в стране. С 2011 года в него включается блок, посвященный оценке России иностранными инвесторами, работающими в стране. Респонденты отвечают на вопросы о настроениях бизнеса, о предпринимательском климате, его перспективах и текущих проблемах, с которыми им приходится сталкиваться.

"Иностранные инвесторы в 2017 году отметили значительное улучшение делового климата — 33% респондентов отметили позитивную динамику предпринимательского климата в Российской Федерации. В прошлые годы показатель был существенно ниже — 23% в 2016 году и 6% — в 2015. При этом, доля пессимистической оценки снизилась более, чем в два раза и составила 22% опрошенных против 53% в 2016 году", — отмечается в результатах исследования, с которыми ознакомились РИА Новости.

© Fotolia / sakkmesterkeБизнесвумен строит башню из монет
© Fotolia / sakkmesterke
Бизнесвумен строит башню из монет

Детали исследования

По словам президента РСПП Александр Шохина, "прошедший год характеризуется растущими позитивными настроениями зарубежных компаний в отношении российского бизнес-климата, несмотря на отдельные проблемы, прослеживаются оптимистичные настроения зарубежных инвесторов в их оценке качества взаимодействия между органами власти и бизнесом".

"Исследование показало изменение приоритетов бизнеса по использованию различных инструментов для взаимодействия с органами власти – сокращение личных контактов до 76% в 2017 году по сравнению с 80% в 2016. При этом, ключевым инструментом взаимодействия респонденты назвали бизнес-ассоциации и отраслевые объединения", — отмечает гендиректор FleishmanHillard Vanguard, президент Коммуникационной Группы "Орта" Елена Фадеева.

Зарубежный бизнес позитивно оценил целый ряд ключевых направлений российской инфраструктуры, необходимой для ведения предпринимательской деятельности — средняя оценка выросла до рекордных за всю историю исследования 4,68 балла из 7 возможных. При этом, в 2016 году оценка составила 4,34 балла.

Буровая вышка и газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Так, лидерами в 2017 году стали такие направления как телекоммуникации (6 баллов в 2017 году, 5,5 балла в 2016 году) и системы теплоснабжения (5,7 балла в 2017 году, 4,8 балла в 2016 году). Также высокие позиции заняли банковская система (5,1 балла в 2017 году, 4,4 балла в 2016 году), образовательные учреждения (5 баллов в 2017 году, 3,4 балла в 2016 году) и аэропорты (5 баллов в 2017 году, 5,4 балла в 2016 году).

Наибольшую положительную динамику продемонстрировало образование и автомобильные дороги (4,7 балла в 2017 году, 3,5 балла в 2016 году). Также исследование отмечает, что аутсайдерами рейтинга в 2017 году стала доступная недвижимость (3,4 балла в 2017 году, 3,2 балла в 2016 году), при этом, сохранив положительную динамику. Все прочие направления, такие как биржи, системы водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, железные дороги, страхование, электросети и лизинговые услуги в целом оценивались респондентами выше среднего и составили не менее 4,1 балла.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Среди ключевых проблем, мешающих развитию предпринимательской деятельности в России, иностранный бизнес выделил недостаток ключевых кадров, который вырос по сравнению с 2016 годом почти в 1,5 раза (67% в 2017 году, 47% в 2016 году).

"Другая крайне важная проблема, по мнению респондентов, это коррупция в органах власти — показатель вырос почти в 2 раза и составил 56% (против 35% в 2016 году). Уже несколько лет сохраняет высокие позиции фактор высоких административных барьеров (48% в 2017 году, 47% в 2016 году). Фактор политической неопределённости остаётся на существенно более низких позициях после пика 2014 года (82%) и в 2017 году составил 14% (29% в 2016 году)", — говорится в результатах исследования.

Говоря о тех факторах, которые могут стимулировать ведение бизнеса на основе принципов социальной ответственности, респонденты отметили повышение прозрачности процессов (67% в 2017 году, 60% в 2016 году) и снижение налогов для ответственных предпринимателей (58% в 2017 году, 45% в 2016 году).

Неделя российского бизнеса (НРБ) стартует в Москве в понедельник, 5 февраля, одной из ключевых тем XI Недели российского бизнеса станет цифровая экономика.

Агентство "РИА Новости|Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса-2018 и обеспечивает online трансляцию новостей форума на площадке. Организатором НРБ-2018 выступает Российский союз промышленников и предпринимателей.

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