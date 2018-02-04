Около 140 иностранных компаний подтвердили участие в инвестфоруме в Сочи

КРАСНОДАР, 4 фев — РИА Новости, Светлана Берило. Свое участие в Российском инвестиционном форуме (РИФ) на сегодняшний день подтвердили уже около 140 иностранных компаний; ожидается, что всего в мероприятии примут участие около 4 тысяч человек, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Всего на форуме ожидается около 4 тысяч участников – это представители российского и иностранного бизнеса – уже сегодня свое участие подтвердили порядка 140 иностранных компаний, главы субъектов РФ, эксперты, журналисты", — сказал губернатор.

По словам Кондратьева, Сочи уже готов к встрече гостей, для участников мероприятия разработаны удобные транспортные маршруты. Губернатор добавил, что отдельное внимание регион уделил вопросам организации безопасности.

Помимо насыщенной деловой программы, для гостей и участников Форума власти предусмотрели различные культурные мероприятия. "Во время форума пройдет XI Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. Кроме того, будет организован забег по трассе "Формулы-1", хоккейный матч "Сборная Форума – Сборная правительства России", корпоративные игры в спортивном комплексе Александра Карелина", — уточнил глава региона.

Губернатор также отметил, что в этом году власти рекомендовали отельерам не завышать цены на проживание во время проведения форума.

Российский инвестиционный форум состоится 15-16 февраля в Олимпийском парке Имеретинской низменности на территории Главного медиацентра, где разместятся экспозиции регионов, спонсоров и информационных партнеров Форума. Официальным оператором мероприятия выступает Фонд "Росконгресс".

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером РИФ-2018. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.