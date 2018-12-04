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Интервью

Советник премьера Греции: дипломатический конфликт с Россией был ошибкой

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© РИА Новости / Геннадий МельникСпециальный советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с Россией Димитрис ВеланисСпециальный советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с Россией Димитрис Веланис
© РИА Новости / Геннадий Мельник

Дипломатический конфликт между Грецией и Россией был ошибкой, которая привела к временному недопониманию, но не повлияла на греко-российские отношения. Подтверждением дружбы и стратегического партнерства двух стран станет визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву 7 декабря, заявил советник греческого премьера по вопросам сотрудничества с Россией Димитрис Веланис. О предстоящих переговорах Ципраса в Москве, заседании российско-греческой смешанной комиссии по сотрудничеству и конкретных проектах экономического сотрудничества Веланис рассказал в интервью РИА Новости.

— Господин советник, 7 декабря состоится визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву, до этого пройдет заседание российско-греческой смешанной комиссии. Какие темы предполагается обсудить на межправкомиссии и на переговорах?

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
© AFP 2018 / Sakis Mitrolidis
Источник: визит Ципраса ознаменует конец дипконфликта России и Греции

— Межправкомиссия собирается 5-6 декабря в Москве. Сопредседатели комиссии — министр транспорта России Евгений Дитрих и первый замминистра иностранных дел Греции Катрунгалос. Материалы к заседанию и протоколы к подписанию готовились давно. Как всегда, смешанная комиссия подтвердит уровень отношений, уровень работы всех ведомств, и можно сказать, что он совсем неплохой, он хороший и открывает дорогу для дальнейшего сотрудничества двух стран. Необходимо, чтобы правительства держали постоянно контроль по направлениям развития отношений, поэтому заседание — очень положительное событие.

На следующий день приезжает премьер-министр и, как планируется, встречается со всем руководством России — и с правительством, и с президентом России. Это подтверждение продолжения дружеских отношений, стратегического партнерства.

Это происходит в очень сложных условиях, которые мир переживает в последнее время. Несмотря на это, Греция и Россия будут держать отношения на высоком уровне и обе страны знают, что они от этого не то что не потеряют, а выиграют. Наши народы от этих отношений и сотрудничества выигрывают всегда, во всех сферах.

Политические моменты этого сложного сегодняшнего мира обсудят премьер-министр с президентом Путиным. Они всегда обсуждают сложные вопросы на основе взаимного доверия и взаимного интереса для двух стран.

Помимо политических вопросов будут вопросы развития экономических отношений, что очень важно. Греция давно работает с Россией в области туризма, Россия в этом году заняла, по предварительным данным, четвертое место по количеству туристов. В рамках объявленного в прошлом году Года туризма прошла очень широкая программа, были интересные мероприятия — от фестивалей до посещения почти всех областей России и всех областей Греции.

Продолжением его может стать объявление 2019 года Годом культуры с проведением большого спектра разных мероприятий, которые напомнят, что нас объединяет общая культура — от религиозных начал. И это будет не только напоминанием, но и развитием сотрудничества в этой области.

Мы будем делать максимум для того, чтобы наши народы не понесли ущерба от вмешательства грязной политики в чистейшую культуру, которая их объединяет.

—  В сфере культуры есть что показать и Греции, и России.

— Очень много. Готовятся совместное производство и показ фильмов по нашим историческим связям, готовятся переводы книг, книжные выставки. Много театральных событий. Как и в Год туризма, мы будем работать в глубине страны, не только в столицах, а в областях и районах, чтобы это дошло до народа.

—  В сфере экономики ожидается оживление связей?

Памятник Филопаппу в центре Афин в Греции. Архивное фото
© РИА Новости / Дарья Буймова
Афины предложили провести Год культуры между Россией и Грецией

— Что касается экономики, то иногда создается впечатление, что Россия не участвует в экономических делах Греции и наоборот, но это неправда. Россия участвует в экономической жизни Греции, есть инвестиции и в туризм, и в недвижимость, но условия кризиса были тяжелыми. Я сам часто встречался со случаями, когда инвесторы боялись вкладывать капиталы. Сначала они не могли работать, потому что боялись, так как у нас были банковские ограничения (capital control с июня 2015 года — ред.). После снятия части банковских ограничений инвесторы присматривались, можно или нельзя проводить разные инвестиции, так как появилось много препятствий с введением санкций против России. Компании боялись, что начнут инвестировать и попадут под ограничения. В этом аспекте санкции нанесли очень большой ущерб греко-российским отношениям. А тех, кто вводил санкции, надо спросить, какие инвестиции они принесли. Санкции — это не инструмент экономического сотрудничества, это большая помеха, и именно помеха в греко-российских отношениях.

— Многие говорят, что хотели бы видеть экономические отношения на более высоком уровне. Но вот неожиданно выяснилось, что самой крупной зарубежной стратегической инвестицией в Греции является российская — проект Элунда на Крите, более 408 миллионов евро. Сейчас подобные масштабные проекты обсуждаются, готовятся?

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВенецианская крепость Спиналонга XVI века. Залив Элунда
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Венецианская крепость Спиналонга XVI века. Залив Элунда

— Да. Есть инвестиции на острове Крит. Есть инвестиции российских бизнесменов на островах западного Ионического моря. Идет разработка многих проектов, которые касаются многих секторов реальной экономики. Я могу назвать некоторые направления — это судоходство, судоремонт и строительство судов. Это энергетика, перерабатывающая промышленность, в том числе металлургия. Это инвестиции в греческие инфраструктурные проекты, развитие портов и через них развитие логистики и транспортных сетей, связанных с Россией и северными направлениями из Греции.

Многие из этих проектов планируется подписать в этом году, в том числе во время визита премьер-министра в Россию или после него. По крайней мере, разработки есть, и мы движемся очень перспективно в направлении развития экономического сотрудничества. Я совершенно уверенно об этом заявляю.
Греческая экономика откликнулась на проблему преодоления результатов санкций, и некоторые предприятия по предложению президента России Владимира Путина пошли на создание структур по импортозамещению в России. В этом году будет реализовано строительство предприятия молочной промышленности по греческой технологии по производству известных греческих именных товаров, которые торгуются и производятся во всем мире. Так будет и в России в области молочной промышленности, в области детского питания.
Мы посмотрим, по каким направлениям еще можно будет реализовать схему импортозамещения по потребительским товарам и продуктам питания.

Большой интерес представляет сотрудничество в аквакультуре как в Греции, так и в южных морях России. Оно разрабатывается в последнее полугодие и будет развиваться в 2019 году. В Греции есть прекрасные технологии, Греция занимает первое место в мире по производству ценных рыб, и будем развивать активы как в Греции, так и передавать технологии аквакультуры на юге России, в южных теплых морях России. Этот проект позволит преодолеть все препятствия, все санкции, касавшиеся греческой рыбы. И мы думаем, что российское правительство с пониманием отнесется к этому проекту. Целью его является как помощь греческой экономике через переработку и экспорт ее рыбной продукции, которая является одной из больших экспортных статей, так и замещение импорта через создание совместных предприятий. Это и совместное производство кормов для предприятий, и переработка продукции.

Верфи Балтийского завода. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Греция предложила России совместное строительство судов
Мы будем усиливать торговлю товарами, не попадающими под санкции, как из России, так и из Греции. Мы продолжаем экспорт таких традиционных наших товаров, как оливковое масло. Греческое оливковое масло по качеству считается лучшим в мире. Недавно прошла акция по продвижению этого товара в больших сетях в Москве, и продолжится она в разных регионах России. Сейчас его экспорт растет, но очень незначительно, мы надеемся увеличить продажи.

Годы кризиса остановили рост экспорта, потому что многие греческие предприятия не могли конкурировать из-за отсутствия кредитных линий, которые имели предприятия из других стран. Греческие предприятия не могли поставлять товары с оплатой через 60 дней — такие условия обычно дают импортеры, сети.

Из-за экономической ситуации они были обязаны просить авансовые платежи для своего товара, а это не выгодно для торговли в России. Это главная причина замедления. Сейчас, хоть и медленно, банковский сектор начинает поддерживать экспортеров. Мы думаем, что вскоре все будет исправлено. Возможно, мы наладим механизмы гарантирования экспортных кредитов, чтобы существовали гарантии со стороны покупателей и банковский сектор работал более уверенно. Это будет инструментом помощи греческим производителям.

— Какова ситуация с импортом из России?

— Он есть, и, помимо основных товаров сырьевой базы — нефти и газа, начинается экспорт других российских промышленных товаров. Для примера — с предприятий Сибири будут поступать примеси, добавки к удобрениям, которые будут использоваться в греческом аграрном секторе. Контракт уже подписан. Очень хорошая продукция, без химии, экологически чистая, помогает росту производительности греческих плантаций фруктов и других культур.

Мы обсуждаем создание российского Экспортного дома в Греции, который охватит и другие товары, неизвестные в Греции. В аграрном секторе есть сотрудничество в области цифровой технологии, новых российских технологий. В частности, у России есть опыт использования беспилотников в сельском хозяйстве, он будет опробован в греческом аграрном секторе. Была представлена технология, и она с энтузиазмом принята греческими производителями.

Я бы назвал и другие секторы и направления сотрудничества, особенно в новых технологиях. Начинается сотрудничество между министерствами цифровой политики и массовой информации, которое дает большие перспективы в создании новой продукции, такой как игры, цифровые программы, сотрудничество в области информации.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Богданов рассказал об особых отношениях России с Грецией
Я хотел бы выделить одно соглашение, оно проработано и будет подписано — между новым Греческим космическим агентством Hellenic Space Agency и Роскосмосом.

Ранее подобное соглашение было подписано Роскосмосом с салоникским университетом Аристотеля. Сейчас сотрудничество расширяется, чтобы греческая космическая компания использовала огромный опыт и потенциал Роскосмоса по разным направлениям. Такое сотрудничество полезно обеим странам, но особенно для греческой стороны, которая не является такой космической супердержавой, как Россия.

— Министерство цифровой политики Греции в последнее время активно приглашает к производству в Греции оптико-акустических программ, фильмов, предлагает студии для их записи. В этой сфере что-то планируется?

— Да. Греция очень хорошее место для такого производства. Она интересна по всем критериям, в том числе по красоте природы и климату. Мы недавно обсуждали это на встрече с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексеем Волиным. Россия проявляет очень большой интерес. Я уверен, что это направление будет модное, имеющее большие перспективы, особенно для молодежи.

У греческой общественности есть очень большое желание, чтобы к ней попадала информация правдивая, реальная и настоящая в сегодняшнем искаженном мире. Люди не знают правду, не знают ситуацию, которая создается. Иногда она находится далеко от интересов людей и народов, а создается в интересах определенных кругов. Это то, что мы называем информационной войной, она характеризует сегодняшние условия. Очень важно, чтобы информационные сектора, информационные агентства работали честно, сообщали действительно правду, чтобы люди знали, с кем и как жить и работать. Это поможет и развитию отношений с Россией.

— В общем, санкции санкциями, а сотрудничество продолжается.

Турецкий поток. Архивное фото
© Фото : "Турецкий поток"
Греция заинтересована в продлении "Турецкого потока" до своей территории

— Да. Пользуясь случаем в связи с визитом моего премьер-министра, я бы хотел передать всему российскому народу большой дружеский и оптимистичный привет. Наши народы сопереживают трудности, и мы никогда не должны забывать, что в трудные моменты исторического развития мы всегда были братскими народами. Этого никогда и никто не сможет отнять.

В этом году мы отмечали 190 лет дипломатических отношений России и Греции. В этих отношениях в этом году были и некоторые нехорошие моменты. В наших дипломатических отношениях произошли крайности, это была ошибка. Она привела к временному недопониманию.

Я думаю, мы устранили эти моменты и устраним до конца последствия. Если кто-то думал, что может повлиять на греко-российские отношения, то он ошибался. Они остаются на очень высоком уровне.

 

 

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