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Интервью

Ректор РУДН: взаимное признание образования стимулирует вузы работать лучше

(обновлено: 17:19 03.12.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкРектор Российского университета дружбы народов, профессор Владимир ФилипповРектор Российского университета дружбы народов, профессор Владимир Филиппов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Соглашения о взаимном признании документов об образовании наподобие того, который недавно подписали Россия и Венгрия, стимулируют университеты, кафедры и преподавателей работать лучше и выходить на международный уровень. О важности таких документов для российской академической среды в интервью РИА Новости рассказал председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК), академик, ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов.

— Почему важно соглашение России и Венгрии о признании документов об образовании?

— Венгрия — страна Евросоюза, а у России не так много соглашений о признании дипломов об образовании со странами — членами ЕС. Аналогичный документ был подписан мной между Россией и Францией четыре года назад. А с Германией и некоторыми другими странами с федеративным устройством такое соглашение на межправительственном уровне даже невозможно: в таких странах нет единой системы требований к дипломам — они отличаются в разных субъектах этих федераций (землях, кантонах, штатах и тому подобное).

Студенты на лекции
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
Ведущие российские вузы предложат меры по повышению конкурентоспособности
Вместе с тем такие соглашения значительно расширяют горизонты академического и научного сотрудничества. Например, в РУДН на прошлой неделе был ректор университета Земмельвайса — это сильнейший медицинский вуз Венгрии. Он показал, что взаимное признание дипломов, в том числе медицинской направленности, дает новые возможности активизации сотрудничества ведущих университетов двух стран.

Взаимное признание документов об образовании стимулирует повышение качества образования, ибо это стимулирует университеты, кафедры и преподавателей работать лучше, выходить на международный уровень — все совместные программы и проекты должны быть с актуализированным содержанием. Нацеленность на повышение качества проявляется у обеих сотрудничающих сторон, ведь информация о содержании программ, о профессорах, учебных материалах и технологиях расходится быстро. Не получится "впарить" коллегам из другого вуза старый предмет со старым содержанием, поэтому и университеты, и кафедры стараются повышать уровень реализуемых совместных программ.

— Если мы берем Европу, то взаимное признание есть только с Францией и Венгрией?

— Скорее, в этих случаях это более автоматическое признание. На примере могу пояснить. Наибольшее количество совместных программ среди всех российских вузов у РУДН. Это примерно 150 совместных программ. Значительная часть — с университетами Германии, Англии, Испании, Италии, не только с вузами СНГ или ШОС. Во многих странах нет единой государственной системы подтверждения дипломов — там иная традиция. Сами университеты выступают гарантом каждого выданного диплома. И если они доверяют вузу-партнеру, по итогам реализации совместной образовательной программы каждый из них выдает свой документ о высшем образовании.

— А вопрос признания дипломов должен быть прописан в соглашении?

— Если соглашения подписываются на уровне стран — например, между Россией и Францией, Россией и Венгрией, Россией и Китаем, — то такие дипломы будут признаваться автоматически. При этом у России одновременно есть такие соглашения с другими странами — например, со странами СНГ. Это значит, что и в СНГ это признание будет автоматическое. Кроме того, у нас есть соглашение с Китаем, поэтому совместная программа с Китаем — два диплома полученных будут признаваться как минимум в этих двух странах.

— А что это дает студентам, почему это для них интересно?

— Простое академическое сотрудничество — например, включенное обучение — это когда студент должен приехать в другой вуз, проучиться там семестр или год, а потом вернуться к себе. И обычно практика такова, что дома его просят пересдать все или часть пропущенных дисциплин, даже если он их прошел в университете-партнере. Конечно, это сильно сдерживает академическую мобильность студентов. Другое дело, если в соглашении точно прописывается, что все предметы засчитываются.

В аудитории ВУЗа.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Но в рамках совместных программ двойных дипломов студент может получить дипломы сразу двух университетов. Это более стимулирующая форма академического сотрудничества. Например, стороны согласуют, что по конкретной программе магистратуры первый год студенты обучаются в одном университете, а второй год — в вузе-партнере. Для магистратуры такая практика более распространена, потому что в магистратуре около 70% — это доля дисциплин, которые российскими вузами устанавливаются самостоятельно, тут больше свободы. Хотя есть и практика соглашений о двойных дипломах на уровне бакалавриата. Главное — чтобы кафедры, университеты гармонизировали учебные планы и программы, чтобы преподаватели доверяли друг другу проводить занятия и принимать экзамены. Наши российские студенты учатся год или семестр во Франции, Германии или Испании — на выпуске они получают дипломы РУДН и зарубежного университета-партнера. Документы признаются в обеих странах. Это уже студентам не только интересно, но и полезно — они понимают, что это повышает их шансы на успешную карьеру.

Кроме того, академическое сотрудничество стимулирует изучение языков не просто на разговорном уровне, а на профессиональном. Например, с Венгрией логично развивать программы на русском, венгерском и английском языках. Аналогично с Германией, Испанией, Китаем, Францией и другими странами на соответствующих языках. А владение дополнительным иностранным языком — это всегда конкурентное преимущество.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСтуденты на уроке русского языка иностранцам в Российском университете дружбы народов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Студенты на уроке русского языка иностранцам в Российском университете дружбы народов

— Как такие программы закреплены законодательно?

— По инициативе ведущих вузов — СПбГУ, ВШЭ, РУДН и других — в законе РФ "Об образовании" от декабря 2012 года появилась статья о сетевом взаимодействии высших учебных заведений в организации совместных образовательных программ. При этом сильные университеты России даже без соответствующей нормативной базы начали реализовывать такие программы гораздо раньше.

— Иногда о такой форме сотрудничества отзываются как несущей коррупционную составляющую.

— Коррупционная составляющая здесь меньше во много раз, чем при реализации собственных образовательных программ. Дело в том, что международное академическое сотрудничество — это показатель высокой планки, взять которую могут только ведущие университеты. Они своей репутацией отвечают за качество совместных программ, программ двойных дипломов. Все вузы проекта "5-100" расширяют сеть международных партнеров, в том числе количество совместных образовательных программ. Чтобы создать такую программу, обеспечить качество, необходимо в среднем около года. Университеты проводят переговоры, согласуют учебные программы, утверждаются официальные тексты рабочих программ вплоть до деталей.

— Если, допустим, студент РУДН учится по программе с венгерским вузом, то он с этим дипломом сможет работать в Венгрии? Ему не нужны сертификаты, подтверждения — это автоматическое признание?

— Да, это автоматическое признание диплома венгерского университета в России, российского вуза — в Венгрии. При этом повторю, что на государственном уровне это не всегда возможно. Но это не помеха для академического сотрудничества между университетами, которые взаимно доверяют качеству образования. Например, с Германией у нас нет аналогичного соглашения — там другая система, признание дипломов идет в землях, а не в целом страной. Но студенты и университеты идут на совместные программы с ведущими российскими вузами. Они понимают, что выпускники с двумя дипломами имеют преимущество при трудоустройстве, особенно в тех компаниях и организациях, которые сотрудничают с Российской Федерацией. И дело не только в документе — они, как правило, знают русский и немецкий языки, понимают нашу специфику, владеют нужными компетенциями.

— От совместных программ — к сетевому взаимодействию вузов. В чем специфика многостороннего академического сотрудничества?

— Совместные образовательные программы, сетевое взаимодействие ведущих университетов — это неизбежный путь развития академической мобильности. Еще в 2011 году, когда был Год инноваций в СНГ, одним из трех проектов-победителей конкурса инновационных проектов в СНГ стал Сетевой университет СНГ. Итоги подводились на Форуме СНГ в МГИМО с участием президента России. Создание СУ СНГ было инициативой РУДН, и в результате наш проректор даже была награждена грамотой Совета глав государств СНГ — это очень высокая и редкая награда.

Здание РУДН. Архивное фото
© Фото : РУДН
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Объективно говоря, еще раньше, когда Андрей Александрович Фурсенко возглавлял министерство, началось создание университета Шанхайской организации сотрудничества — УШОС. Было подписано соответствующее соглашение министров образования стран ШОС.

И вот уже около 10 лет действуют Сетевые университеты стран СНГ и ШОС. В них входят ведущие университеты России и других государств: 26 — в СУ СНГ, 80 — в УШОС. В каждой стране создан национальный ректорат Сетевого университета, который отвечает за качество образования по каждой программе. И при огромном желании других университетов присоединиться к этому проекту академической мобильности критерии отбора для большинства претендентов недостижимы. Ежегодно туда добавляется обычно 1-2 вуза. Уже это говорит о требовательности университетов — участников этих Сетевых университетов к тому, чтобы это сотрудничество проходило на высоком уровне, обеспечивающем высокое качество совместных образовательных программ, доверие к результатам этого сотрудничества.

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