Президент кинофестиваля в Каире: мы покажем фильмы Звягинцева и Глаголевой

В столице Египта с 20 по 29 ноября пройдет юбилейный 40-й Каирский международный кинофестиваль, считающийся крупнейшим на Ближнем Востоке и в Африке. Зрители увидят порядка 160 фильмов из 59 стран. Россия в этом году стала почетным гостем мероприятия. Президент Каирского международного кинофестиваля, египетский режиссер и сценарист Мохаммед Хефзи рассказал в интервью РИА Новости о российских фильмах, которые будут представлены на каирской площадке, а также о том, как Египет борется с засильем американского кинематографа.
— Расскажите, пожалуйста, о программе кинофестиваля. Почему вы решили сделать акцент именно на российском кино?
— У нас в этом году очень большая программа, и мы выбрали Россию в качестве почетного гостя, чтобы познакомить зрителя с современным российским кино. Когда на заседании оргкомитета встал вопрос о государстве или, точнее сказать, о кинематографе страны, на котором будет сделан акцент, то Россию выбрали почти единогласно. Потом мы работали со специалистами по российскому кино, которые помогли нам в выборе фильмов и гостей фестиваля.
— Какими картинами будет представлено российское кино?
— Всего из России будут десять фильмов, снятых примерно за последние десять лет, очень знаменательные картины выдающихся режиссеров, к примеру, Павла Лунгина, — сразу два его фильма будут представлены на фестивале. Мы также покажем известный фильм "Елена" Андрея Звягинцева, "Битва за Севастополь" — очень большая по своей значимости картина. Также будет показан один из фильмов Веры Глаголевой — режиссера, которая, к сожалению, скончалась, но мы помним, что в 2009 году ее картина ("Одна война" — ред.) была удостоена премии (специальная премия жюри — ред.).Также мы ожидаем целую группу звезд российского кино, в первую очередь Ксению Раппопорт.
— А есть ли российские фильмы в конкурсной программе?
— В конкурсную программу вошел белорусский фильм "Хрусталь" режиссера Дарьи Жук, снятый в сотрудничестве с Россией. Он впервые буден показан на Ближнем Востоке.
— Какие звезды мирового кино посетят Египет?
— Среди иностранных гостей выделим Билле Аугуста. Это известный датский режиссер, который два раза получал "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а также "Оскар". Он возглавит жюри кинофестиваля. Также приедет филлипинский режиссер Брийанте Мендоса, который получал премии на кинофестивалях в Каннах и Сан-Себастьяно. Кроме того, планируется чествование известного британского актера и режиссера Рэйфа Файнса. Так что уровень участников будет очень солидным.
— На какие, по вашему мнению, современные египетские фильмы стоит обратить внимание?
— Я буду пристрастен и назову свой фильм "Йоум ад-Дин" ("Судный день" — фильм рассказывает о человеке, страдающем проказой и сбежавшем из больницы, чтобы найти своих родственников. Мохаммед Хефзи выступил в этой картине продюсером — ред.). Есть прекрасные документальные египетские картины, такие как Dream Away, этот фильм представлен на фестивале, а также "Там никого нет" режиссера Ахмеда Магди.
— Какие самые большие проблемы, с которыми сталкивается сейчас египетское кино?
— Нет законодательной базы, нет достаточной поддержки для производства и проката египетского кино, а также пиратство — нет достаточной защиты авторского права.
— Как Египту удается сохранить собственное кинопроизводство с учетом того, что западное и, в частности, американское кино приобретает все большую популярность в арабском мире?
— У нас есть поддержка египетского кинематографа, которая заключается в ограничении прокатных лицензий для иностранных фильмов. Соотношение египетских и неегипетских фильмов в прокате меняется в зависимости от обстоятельств. Такая защита для египетского кино необходима, ведь если дать американскому кино такую возможность, то оно сильно потеснит египетское в местных кинотеатрах.
— А кто-нибудь занимается продвижением египетского кино за пределами страны?
— Это все частные усилия конкретных людей. Есть Национальный центр кино, но он не выполняет возложенные на него функции. У центра просто нет бюджета и возможностей для такой деятельности.
— И все-таки египетские фильмы попадают в международный прокат, в том числе и за пределы арабского мира?
— Фильм "Судный день" неплохо продается за рубежом. Его показывают в 15 странах от США до Китая. Есть и другие египетские фильмы, получившие признание за рубежом. Картину "Аль-Иштибак" ("Столкновение") смотрели в 25 государствах, в том числе и за пределами арабского мира. "Шейх Джексон" смотрели в семи-восьми государствах.
— Сколько фильмов снимается в Египте ежегодно, какова аудитория кинотеатров?
— В год в Египте снимается 45-50 фильмов. Что касается аудитории, то здесь сложно назвать точную цифру. Но доходы от проката египетских фильмов в Египте составляют порядка 250 миллионов египетских фунтов (более 900 миллионов рублей). В этом году эта цифра может достичь 300 миллионов (более 1 миллиарда рублей), а средняя стоимость билета составляет 40-45 египетских фунтов (150-170 рублей). Примерно столько же зарабатывают в Египте иностранные фильмы, то есть весь оборот в Египте составит 600 миллионов фунтов (более 2 миллиардов рублей).