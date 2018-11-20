Президент кинофестиваля в Каире: мы покажем фильмы Звягинцева и Глаголевой

В столице Египта с 20 по 29 ноября пройдет юбилейный 40-й Каирский международный кинофестиваль, считающийся крупнейшим на Ближнем Востоке и в Африке. Зрители увидят порядка 160 фильмов из 59 стран. Россия в этом году стала почетным гостем мероприятия. Президент Каирского международного кинофестиваля, египетский режиссер и сценарист Мохаммед Хефзи рассказал в интервью РИА Новости о российских фильмах, которые будут представлены на каирской площадке, а также о том, как Египет борется с засильем американского кинематографа.

— Расскажите, пожалуйста, о программе кинофестиваля. Почему вы решили сделать акцент именно на российском кино?

— У нас в этом году очень большая программа, и мы выбрали Россию в качестве почетного гостя, чтобы познакомить зрителя с современным российским кино. Когда на заседании оргкомитета встал вопрос о государстве или, точнее сказать, о кинематографе страны, на котором будет сделан акцент, то Россию выбрали почти единогласно. Потом мы работали со специалистами по российскому кино, которые помогли нам в выборе фильмов и гостей фестиваля.

— Какими картинами будет представлено российское кино? © РИА Новости / Александр Максименко Перейти в фотобанк Украинская поэтесса обвинила Россию в "краже" советского кино

— Всего из России будут десять фильмов, снятых примерно за последние десять лет, очень знаменательные картины выдающихся режиссеров, к примеру, Павла Лунгина, — сразу два его фильма будут представлены на фестивале. Мы также покажем известный фильм "Елена" Андрея Звягинцева, "Битва за Севастополь" — очень большая по своей значимости картина. Также будет показан один из фильмов Веры Глаголевой — режиссера, которая, к сожалению, скончалась, но мы помним, что в 2009 году ее картина ("Одна война" — ред.) была удостоена премии (специальная премия жюри — ред.).Также мы ожидаем целую группу звезд российского кино, в первую очередь Ксению Раппопорт.

— А есть ли российские фильмы в конкурсной программе?

— В конкурсную программу вошел белорусский фильм "Хрусталь" режиссера Дарьи Жук, снятый в сотрудничестве с Россией. Он впервые буден показан на Ближнем Востоке.

— Какие звезды мирового кино посетят Египет?

— Среди иностранных гостей выделим Билле Аугуста. Это известный датский режиссер, который два раза получал "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а также "Оскар". Он возглавит жюри кинофестиваля. Также приедет филлипинский режиссер Брийанте Мендоса, который получал премии на кинофестивалях в Каннах и Сан-Себастьяно. Кроме того, планируется чествование известного британского актера и режиссера Рэйфа Файнса. Так что уровень участников будет очень солидным.

— На какие, по вашему мнению, современные египетские фильмы стоит обратить внимание? © Фото : предоставлено компанией "Русский репортаж" "Зло здесь побеждает безусловно". Режиссер Твердовский — о новом фильме

— Я буду пристрастен и назову свой фильм "Йоум ад-Дин" ("Судный день" — фильм рассказывает о человеке, страдающем проказой и сбежавшем из больницы, чтобы найти своих родственников. Мохаммед Хефзи выступил в этой картине продюсером — ред.). Есть прекрасные документальные египетские картины, такие как Dream Away, этот фильм представлен на фестивале, а также "Там никого нет" режиссера Ахмеда Магди.

— Какие самые большие проблемы, с которыми сталкивается сейчас египетское кино?

— Нет законодательной базы, нет достаточной поддержки для производства и проката египетского кино, а также пиратство — нет достаточной защиты авторского права.

— Как Египту удается сохранить собственное кинопроизводство с учетом того, что западное и, в частности, американское кино приобретает все большую популярность в арабском мире?

— У нас есть поддержка египетского кинематографа, которая заключается в ограничении прокатных лицензий для иностранных фильмов. Соотношение египетских и неегипетских фильмов в прокате меняется в зависимости от обстоятельств. Такая защита для египетского кино необходима, ведь если дать американскому кино такую возможность, то оно сильно потеснит египетское в местных кинотеатрах.

— А кто-нибудь занимается продвижением египетского кино за пределами страны?

— Это все частные усилия конкретных людей. Есть Национальный центр кино, но он не выполняет возложенные на него функции. У центра просто нет бюджета и возможностей для такой деятельности.

— И все-таки египетские фильмы попадают в международный прокат, в том числе и за пределы арабского мира?

— Фильм "Судный день" неплохо продается за рубежом. Его показывают в 15 странах от США до Китая. Есть и другие египетские фильмы, получившие признание за рубежом. Картину "Аль-Иштибак" ("Столкновение") смотрели в 25 государствах, в том числе и за пределами арабского мира. "Шейх Джексон" смотрели в семи-восьми государствах.

— Сколько фильмов снимается в Египте ежегодно, какова аудитория кинотеатров? © 2018 WBEI Publishing Rights © J.K.R. Фильм "Фантастические твари – 2" возглавил российский прокат в выходные

— В год в Египте снимается 45-50 фильмов. Что касается аудитории, то здесь сложно назвать точную цифру. Но доходы от проката египетских фильмов в Египте составляют порядка 250 миллионов египетских фунтов (более 900 миллионов рублей). В этом году эта цифра может достичь 300 миллионов (более 1 миллиарда рублей), а средняя стоимость билета составляет 40-45 египетских фунтов (150-170 рублей). Примерно столько же зарабатывают в Египте иностранные фильмы, то есть весь оборот в Египте составит 600 миллионов фунтов (более 2 миллиардов рублей).