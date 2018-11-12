Элуа Максим Дуву: Мадагаскар пока не говорит о военной базе с Россией

Россия и Мадагаскар готовят к подписанию соглашение об облегчении российским военным кораблям захода в порты Мадагаскара для ремонта и технического обслуживания. Де-факто они уже пользуются такой возможностью. Впрочем, переговоров о создании на острове полноценной базы для ВМФ РФ пока не ведется. Тем не менее на Мадагаскаре ждут российский государственный и частный бизнес. Антананариву приглашает добывающие компании осваивать богатые месторождения, а также намерен привлечь российских туристов, в том числе, возможно, и за счет новой курортной зоны, ориентированной на россиян. Об этом и многом другом в интервью РИА Новости рассказал глава МИД этой страны Элуа Максим Дуву.

— Господин министр, вы 15 лет работали в Москве в качестве посла Мадагаскара, теперь возглавили МИД страны. Какое будущее вы видите для нашего двустороннего взаимодействия? © РИА Новости / Антон Денисов Роспотребнадзор поможет Мадагаскару в борьбе с чумой

— Да, я работал 15 лет послом Мадагаскара в России. В течение этих 15 лет, как только я приехал в Россию, началось развитие отношений. Мы потеряли друг друга на несколько лет, но когда я приехал, мы возобновили эти отношения. Сначала я знакомил здесь людей, какой Мадагаскар сейчас, потому что люди необязательно знали, не было информации здесь, а когда мы приехали в 2003 году, начали распространять информацию про Мадагаскар. Что это не только страна, которая борется с бедностью, имеет какие-то проблемы внутриполитические. Не так. Мадагаскар — это страна богатая. Богатая не только своими недрами, но своей культурой, своей историей, своими людьми, и поэтому когда я приехал после того, как мы потеряли друг друга и возобновили отношения, я объяснял, что такое современный Мадагаскар. Теперь уже мы проделали немало шагов вплоть до того, что я смог пригласить сюда нашего президента, президента Республики Мадагаскар. Он был здесь в прошлом году. Мы усовершенствовали отношения. После этого были еще некоторые шаги, и я сейчас продолжаю как министр иностранных дел эту работу.

— Вы сказали, что произошло усовершенствование отношений, теперь диалог между двумя странами на достаточно высоком уровне. Тем не менее торговля между Россией и Мадагаскаром остается на очень невысокой отметке. Как Мадагаскар может нарастить свой экспорт в Россию, за счет каких товаров, ведете ли вы сейчас переговоры с российскими компаниями, которые могли бы импортировать малагасийские товары?

— Да, вы правы. Когда я приехал сюда, уровень нашего торгового обмена был на уровне двух-трех миллионов долларов. Это, конечно, очень мало. А теперь он достиг более 14 миллионов долларов. Мы в течение 15 лет смогли наладить поставки некоторых товаров, таких как фрукты, древесина, специи, текстиль и другие. Были приняты меры РФ, которые облегчили этот обмен. Они позволяют нашим товарам беспошлинно проникать на рынок России. Несколько стран Африки подписали такие договоры с Россией. Так что сейчас постепенно увеличивается уровень обмена между нашими странами.

— То есть Мадагаскар пока планирует просто расширять поставки по тем же товарным позициям?

— Да-да, мы будем расширять поставки.

— Вы сказали, что товарооборот увеличился с двух-трех миллионов до четырнадцати. А какой, по вашему мнению, потенциал?

— Побольше, побольше.

— Может он достичь 100 миллионов, например?

— Да. Это даже может скоро быть. Один товар, например, я вам расскажу, личи называется. Это красный фрукт, очень вкусный, который из Мадагаскара и из Китая, наверное, тоже продают. Но из Мадагаскара — уникальный. Этот фрукт будет поставляться в конце года, увидите в магазинах. Так что если мы сначала поставили один контейнер, то сейчас уже более 65 контейнеров или 3500 тонн. Так что, вы видите, что из одного контейнера уже 65, потом 100. Это все постепенно делается.

— А когда можно ждать товарооборота в 100 миллионов долларов?

— Я не могу сказать. За 15 лет я уже увеличивал товарооборот на один миллион каждый год.

— Вы упомянули, что Мадагаскар заключил с Россией соглашение о льготном ввозе товаров. Россия несколько лет назад создала со своими соседями Евразийский экономический союз. Эта организация заключает соглашения о зоне свободной торговли с третьими странами, что в теории должно вести к росту товарооборота этой страны как с Россией, так и с остальными странами организации. Может быть, Мадагаскар планирует сделать то же самое?

— Да, мы готовы и уже рассматриваем эту возможность. Вы знаете, сейчас все смотрят на Восток. Даже геополитика сейчас сместилась на Восток. Есть Россия, Китай, которые имеют большое влияние на рынки в мировом масштабе.

— Обсуждали ли вы во время вашего визита в Москву участие российских компаний в развитии горнорудной промышленности Мадагаскара и могут ли российские компании быть допущены к разработке, например, урановых месторождений?

— Не скажу, что были какие-то точные предметные (переговоры). Могу сказать, что сотрудничество в области горнодобывающей промышленности было даже до моих переговоров с Лавровым. Я только стал министром иностранных дел, а раньше был послом здесь и тогда уже начинал контакты с всеми российскими предприятиями, которые занимаются минеральными ресурсами. На уран пока нет, это я могу сказать. Но на Мадагаскаре есть, конечно, запасы, но с российскими предприятиями пока таких договоров нет.

— Российская компания "Росгеология" в мае этого подписала меморандум о взаимопонимании с министерством добывающей промышленности и нефти Мадагаскара. Когда можно ожидать начала работ по этому соглашению? Какие природные ресурсы будут приоритетом этой работы? © РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк Росгеология и Мадагаскар подписали договор о сотрудничестве

— Я хочу сказать, что соглашение с Росгеологией — это продолжение работы, которая была сделана еще во времена Советского Союза, потому что советские специалисты уже присутствовали на Мадагаскаре в это время, чтобы найти полезные ископаемые. Соглашение, которое мы подписали с Росгеологией, направлено на создание точных геологических карт Мадагаскара, чтобы определить, где точно находятся какие ресурсы. Пока, как вы сказали, это меморандум, но, скорее всего, после января начнутся точные работы над этим — какие будут дальнейшие шаги. Потому что у нас сейчас выборный период, очень трудно работать.

— Имеется в виду, что Росгеология не будет вести работы по поиску новых месторождений?

— Нет. Будут изучать и оценивать то, что уже есть, потому что на Мадагаскаре внезапно обнаруживают месторождения, но участки обычно оставляют, не зная сколько запасов. Это, конечно, не в пользу стране, потому что все теряется, так что нужны более современные методы, чтобы добывать все эти полезные ископаемые, поэтому мы и рассчитываем на российскую технику. У них (Росгеологии) есть новые технологии, которые могут определить из космоса, по сейсмическим технологиям.

— Эта работа далее может развиться в сотрудничество с российскими компаниями, которые могли бы разрабатывать эти месторождения?

— Да, мы можем потом. Когда определим, где что. Как я уже говорил, в течение 15 лет работы послом здесь я поговорил со всеми — Алроса, Роснефть, Газпром, все крупные российские предприятия. Они уже знают, какие у нас намерения.

— Распределение будет идти по тендерам или российские компании могут рассчитывать на приоритет за счет работы Росгеологии?

— Мы уже сейчас работаем с другими. Не хватает только русских. Так что мы, может, не дадим приоритет, но мы приглашаем российские предприятия для того, чтобы работать вместе с нами.

— Сейчас Мадагаскар закупает автомобильную технику у некоторых стран бывшего СССР. Планируются ли такие закупки у РФ? Какие именно бренды, модели интересуют?

— Могу сказать, что КамАЗы уже продают на Мадагаскаре. Я не знаю, сколько штук в год они продают, но у них есть уже представитель там. Тот же "УАЗ Патриот" видел, "Ладу". Так что расширяются все эти возможности коммерческой торговли с Россией. В Мадагаскаре не хватает дорог, только такие машины, как КАМАЗ, могут достигнуть труднодоступных мест. Люди предпочитают эти мощные машины, чем из других стран.

— Обсуждается ли сейчас с Москвой возможность предоставления финансовой помощи, например, в форме кредитных линий? Если да, то о каких объемах, сроках идет речь и на какие цели могут быть выделены средства?

— Россия всегда была с нами, даже когда у нас было много долгов. Россия все списала, а те, которые остались, где-то 90 миллионов долларов, Россия отдала их Мадагаскару для того, чтобы потратить их на проекты развития на Мадагаскаре — в области здравоохранения, энергетики, образования. Так что Россия все время была с нами. Что касается финансов, нужно вести переговоры, нужен договор. Пока у нас нет договора. Мы знаем, что это возможно, но пока мы не думали брать у России.

— То есть вы держите эту возможность в уме, но у России ничего не запрашивали?

— Да, нам нужно понять точные области, где мы можем это использовать. Может, когда перейдем к теме туризма, мы вернемся к этому вопросу.

— Хорошо. В продолжение темы торговли между нашими странами, есть у Мадагаскара сейчас планы закупить у России военную технику и если да, то о какой продукции может идти речь?

— Мадагаскар с Россией были раньше очень близки, поэтому военная техника, которая существует на Мадагаскаре, в основном российского производства, так что мы продолжаем это сотрудничество.

— А сейчас ведутся ли переговоры по конкретным закупкам?

— Во время моего визита мы не говорили об этом. Но есть намерение закупить вертолеты, есть намерение обновить нашу технику, которая уже устарела.

— О каких вертолетах идет речь?

— Наши летчики, которые обучались в России, привыкли к Ми-8, теперь эти Ми-8 превратились в Ми-17. Так что это будут аналогичные машины, с чем уже наши летчики привыкли работать.

— Когда может быть подписан такой контракт и сколько вертолетов может быть закуплено?

— Не могу ответить на этот вопрос.

— Вы также упомянули об обновлении старой советской техники. Ведутся ли сейчас конкретные переговоры по этому вопросу?

— Мы регулярно обсуждаем это с Рособоронэкспортом. Недавно, 28 сентября, мы подписали договор в области военной техники. Так что работа идет.

— То есть больших контрактов пока нет, все в рабочем режиме решается?

— Мадагаскар отличается от других стран, очень спокойная страна. Нам не нужно вооружаться, то, что у нас есть, нам хватает, но мы продолжаем наше сотрудничество с Россией, чтобы, когда понадобится, приобрести технику.

— На ближайшее время новые контракты не запланированы?

— Я не знаю, не могу вам сказать.

— Недавно в порт Мадагаскара Антциранана зашел российский военный корабль "Североморск", его посетили малагасийские военные. Во время пресс-конференции с Лавровым вы отмечали вклад России в борьбу с пиратством в Индийском океане. Планирует ли Мадагаскар наращивать сотрудничество с Россией в военно-морской безопасности и может ли идти речь, что этот порт мог бы стать базой для российских кораблей? © РИА Новости / Виталий Аньков Перейти в фотобанк Российские военные корабли смогут заходить в порты Мадагаскара

— Мы пока не говорим о базе, мы говорим об облегчении режима для российских кораблей, чтобы они могли заходить в порты Мадагаскара, чтобы делать ремонт и другие работы. То есть это техническое облегчение возможности захода российских кораблей, но мы пока не говорим о базе. То, что корабль "Североморск" приехал в Мадагаскар, доказывает, что между двумя странами есть доверие, что у нас развивается сотрудничество и в военной сфере.

— Выходит, что сейчас ведутся переговоры об облегчении захода российских кораблей?

— Пока мы не ничего не подписали. Как и во всем мире, когда есть проблемы у кораблей, когда они могут вставать на несколько дней, мы всегда облегчаем такую возможность, особенно для российских кораблей.

— Но соглашение об этом будет подписано, нужно ли оно?

— Техническое обслуживание, заправка — почему бы и нет. Переговоры идут уже, когда будет подписано — не могу сказать. Технически, де факто, российские корабли уже могут заходить в наши воды.

— Вы сказали, что база пока не обсуждается. Но теоретически в будущем это возможно?

— Время покажет, что будет.

— Мы, наконец, можем поговорить о туризме. Планирует ли Мадагаскар привлекать больше российских туристов? Что Антананариву может сделать, чтобы реализовать это?

— Туризм — это у нас приоритетный сектор в экономике. А мы знаем, что из России путешествуют больше 10 миллионов человек каждый год. Мы хотим, чтобы часть этих туристов приезжала на Мадагаскар. У нас с Россией есть общая история, люди забывают иногда. Во время российско-японской войны эскадра Российской империи несколько месяцев у нас находилось. Место очень красивое, оно называется Русская бухта. Там до сих пор есть могилы русских моряков, есть памятники русским морякам. Есть, можно даже сказать, маленький участок России, который там остался. Из этого очень красивого места мы хотим сделать с Россией курорт. Если найдутся русские предприниматели, которые заинтересуются этим, пожалуйста, это место свободное. Наше государство готово оказать помощь, чтобы Россия вместе с нами могла построить курорт в этой бухте.

— То есть российские компании могут получить этот участок и построить там курорт за своей счет либо с привлечением государственной кредитной линии от России?

— Это не только финансы российского правительства. Это также могут быть частные банки, частный инвестор.

— Пока это только проект или уже есть практическое продвижение? © РИА Новости / Александр Вильф Перейти в фотобанк Путин пообщался с бывшим президентом Мадагаскара после концерта к закрытию ЧМ

— Когда я был послом, я каждый раз, когда у меня была возможность, об этом говорил. Когда люди говорят о Мадагаскаре, они упоминают только мультфильм. Я говорю: нет, мультфильм — это мультфильм, но лучше говорить о Русской бухте, которая действительно существует и очень красивая, между прочим. С вашей помощью, я надеюсь, больше людей узнает о Русской бухте. Это очень большая территория, не могу сказать сколько гектаров. Мы можем даже построить там марину, я имею в виду стоянку для яхт. Российские туристы уже могут получить визы в аэропорту, без препятствий: приезжаете, показываете паспорт и попадаете на территорию Мадагаскара.

— А есть ли планы по упрощению авиасообщения между нашими странами?

— Да, у нас уже есть проект возобновления прямого маршрута между Москвой и Антананариву. Этот проект договора лежит на столе в вашем министерстве транспорта и у нас. Время только требуется. Во времена Советского Союза был прямой маршрут.

— А какая компания будет выполнять рейс?

— Если хочет участвовать "Аэрофлот", то может быть "Аэрофлот". Наша Air Madagascar готова сюда тоже прилетать.

— Как часто будут выполняться рейсы?

— Может быть, еженедельно, два раза в неделю — это технический вопрос, который будут обсуждать компании.

— На прошлой неделе прошли выборы президента Мадагаскара, сейчас идет подсчет голосов. После этого можно ждать обмена визитами на высшем уровне между нашими странами?

— Наш президент здесь уже был. У наших стран есть консультации между министерствами иностранных дел поочередно в каждой из столиц каждый год. Наш президент уже был здесь, он пригласил президента РФ на Мадагаскар. Ваш президент уже был близко — в Южно-Африканской Республике. Оттуда час полета до Мадагаскара. Так что это возможно, это реально.