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Интервью

Дрозденко: Ленобласть остается привлекательным партнером для инвесторов ЕС

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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр ДрозденкоГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Ленинградская область является одним из главных транзитных регионов, соединяющих Россию с Европой. О том, как область планирует дальше выстраивать взаимоотношения со своими зарубежными партнерами, РИА Новости рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

—  Александр Юрьевич, Ленинградская область граничит с Европейским союзом и в значительной степени обречена на сотрудничество со своими западными соседями. Какую роль общая граница играет во взаимоотношениях с соседними странами?

Транспортно-логистический терминал. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Эксперт рассказал о роли Ленинградской области в международных перевозках

— Ленинградская область имеет выход в Финский залив, граничит с Финляндией и Эстонией, и в силу этого географического фактора является важнейшим транзитным регионом, соединяющим Россию с Европой как сетью автомобильных дорог, так и по Балтийскому морю.

Наряду с наличием большого количества квалифицированных кадров, все вышеперечисленное предопределяет потенциал Ленинградской области и позволяет даже в условиях санкций со стороны стран Европы оставаться инвестиционно-привлекательным регионом для российских и зарубежных инвесторов.

Кроме того, как и Санкт-Петербург, наш регион привлекателен для туристов, в том числе живущих в Финляндии и Эстонии. И задача правительства Ленинградской области —совместно с представителями малого и среднего бизнеса улучшать региональную туристическую инфраструктуру, особенно в приграничных городах Выборг и Ивангород, тем самым привлекая к нам большее число наших соседей.

— Но ведь вы не ограничиваетесь исключительно приграничными странами, партнерские отношения связывают Ленинградскую область и с регионами других государств?

— Вы знаете, когда случается кризис в межгосударственных отношениях и начинается период претензий и санкций, на первый план всегда выходит народная дипломатия. И у нас, и у наших партнеров, таких как земля Мекленбург-Передняя Померания (Германия) или губерния Нурланд (Норвегия) не было никаких оснований сворачивать взаимовыгодные программы сотрудничества как в экономической, так и в культурной сферах. Ведь с  теми же норвежцами Ленинградская область сотрудничает более 30 лет, а с коллегами из Германии — более 15, и мы не заинтересованы в том, чтобы рвались многолетние связи, тем более, что, как показал прошедший в октябре 2018 года третий "День предпринимателя: Россия в Мекленбурге-Передней Померании", обе стороны знают, в каком направлении двигаться дальше, чтобы отношения развивались.

— Недавно в Ленинградскую область приезжала делегация мониторинговой миссии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ). Какова была цель приезда?

Единый день голосования. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Глава Ленинградской области рассказал делегатам СЕ о выборах в регионе

— Наших европейских коллег, представляющих разные страны Евросоюза, интересовали вопросы развития демократии на региональном и местном уровне: как проходят выборы губернатора и депутатов Законодательного собрания, каким образом формируются органы местного самоуправления, представители каких партий представлены во власти.

Я подробно ответил на поставленные вопросы и рассчитываю, что в докладе мониторинговой комиссии, который будет посвящен России в целом, будут учтены данные по Ленинградской области. В любом случае я рассчитываю лично присутствовать при представлении мониторинга, поскольку по поручению президента России включен в числе представителей нашей страны в КМРВСЕ на период 2016 — 2020 годов.

— И с недавних пор Вы возглавляете российскую делегацию.

— Ротация губернаторов, представляющих Российскую Федерацию в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, является одним из примеров демократии. И мои коллеги приняли единогласное решение о том, что руководителем делегации, начиная с ноябрьской 35-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, стану я.

Для меня это большая честь, новый опыт, и я сделаю все возможное для того, чтобы позиция нашей страны была услышана на мероприятиях КМРВСЕ. Кстати сказать, у меня уже есть опыт выступления перед европейскими коллегами в Страсбурге — в прошлом году на пленарной сессии я докладывал о законодательной поддержке в Ленинградской области сельских старост — одного из старейших российских институтов местного самоуправления, встречался с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом и представлял экспозицию, посвященную 90-летию нашего региона.

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