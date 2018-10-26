ЦИК ДНР: прилагаем максимум усилий, чтобы выборы 11 ноября прошли спокойно

Выборы главы и парламента самопровозглашенной Донецкой Народной Республики пройдут в ДНР 11 ноября. В этот день на территории республики, по данным Центральной избирательной комиссии, будет открыто 408 участков. Как сообщила в интервью РИА Новости председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова, интерес к выборам проявляют на Западе, в частности, желание участвовать в качестве наблюдателей изъявили представители 50 стран мира. Также поступают заявки от зарубежных СМИ, в том числе из Великобритании, Франции и Германии.

— Кого планируете пригласить в качестве иностранных, международных наблюдателей на выборы 11 ноября? Отправлены ли уже кому-то приглашения, есть ли ответы?

— Выразили желание присутствовать на выборах в качестве международных наблюдателей представители порядка пятидесяти стран мира. Среди них Франция, Финляндия, Великобритания, Германия, Сербия, Италия и многие другие. На данном этапе ЦИК проводит приглашение иностранных наблюдателей, после чего начнется их регистрация — предоставление необходимого пакета документов и их проверка. Данная процедура завершится 5 ноября.

— Сколько человек и из каких стран предварительно будут задействованы в качестве иностранных наблюдателей на предстоящих выборах? © РИА Новости / Макс Ветров Перейти в фотобанк Представители Южной Осетии будут наблюдателями на выборах в ДНР

— На сегодняшний день сложно давать какую-либо статистику относительно количества наблюдателей, поскольку в ЦИК не только должны быть переданы все документы от них, но и проведена проверка сведений из этих документов. После этого появится понимание в данном вопросе. Тем не менее, хочу отметить, что нормативными правовыми актами ЦИК ДНР ограничений по числу международных наблюдателей не установлено. Выборы, которые состоятся 11 ноября, будут открытыми и демократичными, скрывать нам нечего, поэтому мы будем рады видеть всех желающих иностранных наблюдателей, чтобы они лично смогли убедиться в этом.

— Направляли ли заявки для освещения выборов представители зарубежных СМИ? Из каких стран? Какое количество журналистов ожидается в ДНР в день выборов?

— Заявки от зарубежных СМИ уже начинают поступать, и данный факт говорит о том, что выборы главы ДНР и депутатов Народного Совета действительно вызывают интерес международного сообщества. Соответственно, можно говорить о том, что Донецкая Народная Республика хоть пока и не признана многими государствами, но все равно рассматривается как значимая неотъемлемая часть этого международного сообщества.

Сейчас выразили желание принять участие в освещении голосования представители СМИ из пяти государств: Италии, Великобритании, Франции, Дании и Германии, всего 18 журналистов, однако этот список, уверена, к 11 ноября расширится.

Мы всецело приветствуем желание представителей международных средств массовой информации показать процесс голосования в ДНР и готовы доказать, что в республике живут вовсе не террористы, а мирные граждане, которые имеют право голоса, и именно их решение является основой всего нашего государства.

— Поступали ли какие-нибудь жалобы от кандидатов?

— За все время работы Центральной избирательной комиссии жалоб ни на работу ЦИК, ни на участников избирательного процесса не поступало. Были обращения, в частности, о переносе сроков предоставления документов для выдвижения и регистрации, но в связи с тем, что данные просьбы находятся за рамками правового поля, они были отклонены. Дело в том, что все сроки были утверждены постановлениями ЦИК ДНР, все они были выбраны для обеспечения равных условий для всех участников избирательного процесса, учитывались все моменты и тонкости. И в данной ситуации изменение сроков было бы неправильным — ЦИК является независимым органом, и обеспечение законности, равенства являются нашими приоритетами.

Также важным моментом является то, что нами проработан вопрос возможности поступления жалоб от избирателей, для этого на участках для голосования будут размещены стенды со специальными бланками. Каждый избиратель, который считает, что его права, регламентированные законодательством о выборах, нарушены или ущемлены, может непосредственно на участке заполнить бланк и сообщить о данном факте в Центральную или участковую избирательные комиссии.

— На этих выборах предусмотрено досрочное голосование для тех, кто 11 ноября не сможет прийти на свой избирательный участок. Когда начнется досрочное голосование и что является основанием для допуска к нему? © РИА Новости / Алексей Куденко Перейти в фотобанк На выборах главы и парламента ДНР откроют более 400 избирательных участков

— Досрочное голосование будет проводиться в период с 6 по 10 ноября 2018 года. Основанием для его проведения служит единственная причина — невозможность прибыть на избирательный участок в день голосования. Безусловно, причина должна быть уважительная, потому досрочное голосование в первую очередь будет проведено для военнослужащих — тех людей, которые обороняют рубежи нашего государства в непрерывном режиме. Но хочу акцентировать внимание на том, что Центральная избирательная комиссия прилагает максимум усилий для того, чтобы как можно большая часть жителей республики все-таки голосовала именно в день проведения выборов, 11 ноября. Ведь досрочное голосование — это в определенной степени вынужденная мера, обусловленная военной ситуацией. В целом все избиратели имеют одинаковые права и обязанности в вопросе голосования, но в плане реализации данного права Центральная избирательная комиссия всегда старается учесть интересы и возможности всех категорий граждан.

— Какая явка ожидается на выборах? Планируете ли увеличить явку и как?

— Безусловно, Центральная избирательная комиссия заинтересована в повышении интереса граждан к выборам, в обеспечении максимально возможного их участия в голосовании. Для этого нами с первого дня работы ЦИК проводится постоянное информирование о деятельности комиссии, принятых документах, всех процедурах, проводимых в рамках избирательной кампании. Сейчас на официальном сайте ЦИК ДНР запущен интерактивный поиск, который позволяет избирателям, не выходя из дома, узнать адрес своего избирательного участка по адресу своего проживания. Также вышел первый номер специализированного печатного издания "Вестник ЦИК", в котором большое количество актуальной и полезной информации. Для граждан, которые живут в отдаленных районах или не могут по состоянию здоровья самостоятельно посетить избирательный участок, предусмотрена процедура выездного голосования. Мы делаем все возможное, чтобы граждане не только знали обо всем, что связано с выборами главы и депутатов Народного совета ДНР, но и понимали важность данного процесса для будущего всего нашего государства.

— Ожидаете ли провокаций в день выборов с целью их срыва? Какие меры будут предприняты для их недопущения? Как будет обеспечиваться безопасность участков во время выборов? © РИА Новости / Евгения Новоженина Перейти в фотобанк В Киеве призвали ОБСЕ не признавать выборы в ДНР и ЛНР

— В нынешней ситуации мы, конечно, искренне надеемся и прилагаем максимум усилий для того, чтобы процесс голосования и дальнейшего подсчета голосов прошел спокойно. Однако к различным внештатным ситуациям мы готовы. На избирательных участках в день голосования безопасность будут обеспечивать различные силовые структуры республики, дежурить медицинские сотрудники, представители МЧС ДНР. Кроме того, на случай серьезных провокаций предусмотрены мобильные избирательные участки. Граждане республики имеют право сделать свой выбор, и какие бы ни звучали высказывания от наших недоброжелателей, голос жителей ДНР будет услышан.