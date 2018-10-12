Главный редактор НТВ: телевидение больше не правит балом единолично

Телекомпания НТВ на этой неделе отмечает свой 25-летний юбилей: 10 октября 1993 года в 21.00 в эфир вышли "Итоги" – первая программа, произведенная телекомпанией, а 11 октября 1993 года зрители увидели первый выпуск программы "Сегодня" с Татьяной Митковой. Сейчас НТВ – один из крупнейших федеральных каналов России. По данным холдинга "Газпром-медиа", в состав которого входит НТВ, канал транслируется во всех субъектах РФ, а технический сигнал охватывает 97% населения. Телекомпания вещает на территории СНГ, Европы, Ближнего Востока, Северной Америки и Австралии. О достижениях и успехах телеканала корреспонденту РИА Новости рассказала главный редактор НТВ Александра Кошарницкая.
– Что, на ваш взгляд, самое главное, что удалось сохранить и что сделать нового за время руководства НТВ?
– Если говорить о сериалах – планирует ли НТВ в будущем запускать стриминговый сервис по аналогу с Netflix? Сейчас все говорят, что за стриминговыми платформами – будущее.
– Смотрит ли вас молодое поколение? И как смотрит – по телевизору, на десктопах или на мобильных платформах?
– По аудитории 18+ среднесуточная доля у нас – 10,1%. Нас, безусловно, смотрят. При этом мы понимаем, что молодое поколение предпочитает смотреть новости не по телевизору, и это отражает статистика. Например, доля посетителей нашего сайта среди молодой аудитории (я говорю о людях от 18 до 44 лет) сегодня составляет более 60%. В среднем на сайте 14 миллионов уникальных пользователей в месяц. В этом году мобильная аудитория сайта показала рост в сравнении с десктопной.
– То есть, уход аудитории в интернет вас беспокоит не так сильно?
– Сегодня дискуссии идут вокруг вопроса защиты контента правообладателей в интернете. Какие меры принимает НТВ для защиты своего оригинального контента?
– На ваш взгляд, требуется ли изменение законодательства или этот вопрос можно решить саморегулированием?
– Понятно, что и для правообладателей, и для площадок важно закрепить механизмы, по которым будут определяться форматы пиратского контента. Это совершенно обоюдная история, тут вопрос переговоров, и мне кажется, что все официальные площадки согласны с тем, что такие механизмы необходимы. Здесь противоречий ни у кого никаких нет.
– Планирует ли телекомпания НТВ вести информационную разъяснительную кампанию среди своих зрителей с тем, чтобы они приобретали цифровые приставки и новые телевизионные приемники, способные транслировать цифровое телевидение, которое запустится в стране в январе?
– В ноябре состоится первое вручение госнаграды "Заслуженный журналист РФ". Кто из сотрудников НТВ, по вашему мнению, заслуживал бы такой награды?
– Сотрудников НТВ, достойных награды, так много, что если я кого-нибудь из них выделю, кто-то обязательно обидится. Хотя я бы, наверное, могла назвать имя Владимира Петровича Кондратьева. Это просто непререкаемый авторитет, и он известен далеко за пределами НТВ. Мне кажется, вообще нет человека, которому он незнаком, и нет ни общественного деятеля, ни бизнесмена, который бы не давал ему интервью. Это человек-легенда, и думаю, меня в этом поддержат все коллеги и на канале, и вне канала.