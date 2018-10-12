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Интервью

Главный редактор НТВ: телевидение больше не правит балом единолично

(обновлено: 21:02 12.10.2018)
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© Фото : официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации Главный редактор НТВ Александра КошарницкаяГлавный редактор НТВ Александра Кошарницкая
© Фото : официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Телекомпания НТВ на этой неделе отмечает свой 25-летний юбилей: 10 октября 1993 года в 21.00 в эфир вышли "Итоги" – первая программа, произведенная телекомпанией, а 11 октября 1993 года зрители увидели первый выпуск программы "Сегодня" с Татьяной Митковой. Сейчас НТВ – один из крупнейших федеральных каналов России. По данным холдинга "Газпром-медиа", в состав которого входит НТВ, канал транслируется во всех субъектах РФ, а технический сигнал охватывает 97% населения. Телекомпания вещает на территории СНГ, Европы, Ближнего Востока, Северной Америки и Австралии. О достижениях и успехах телеканала корреспонденту РИА Новости рассказала главный редактор НТВ Александра Кошарницкая.

– Что, на ваш взгляд, самое главное, что удалось сохранить и что сделать нового за время руководства НТВ?

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Путин поздравил телекомпанию НТВ с юбилеем
– Когда НТВ начинал, каналов было очень мало. Сейчас их множество, и телевидение больше не правит балом единолично – источников информации и способов  ее передачи огромное количество. То, что сегодня мы стабильно входим в тройку лидеров отечественного телерынка, с учетом того, что общее телесмотрение падает, и очень сильно фрагментируется аудитория, – это безусловное достижение. Информационные проекты – по-прежнему визитная карточка телеканала. За последние два-три года появились передачи, которые стали лидерами в своих слотах, а иногда и лидерами дня – например, "Место встречи" с Андреем Норкиным. Очень быстро вышли на лидерские позиции "Итоги недели". Помимо общественно-политических и информационных программ, которые остаются для нас очень важной частью эфира, у нас очень много развлекательного контента. И, конечно же, важной историей для нас являются сериалы. К примеру, сериал "Динозавр" стал лидером прайм-тайма осеннего сезона.

– Если говорить о сериалах – планирует ли НТВ в будущем запускать стриминговый сервис по аналогу с Netflix? Сейчас все говорят, что за стриминговыми платформами – будущее.

Павильоны телеканалов НТВ и Россия24. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Телекомпания НТВ
– Действительно, говорят об этом все, и огромное количество компаний над этим работают. Но фактически  у нас такой сервис уже есть: практически весь контент НТВ доступен к просмотру на сайте и в нашем мобильном приложении. Если вы туда зайдете, то сможете посмотреть и наши сериалы, и наши фильмы, и наши программы, и прямой эфир. Конечно, мы планируем дальше развивать и диверсифицировать контент, чтобы аудитории было проще в нем ориентироваться, но конкретных планов я пока огласить не могу.

– Смотрит ли вас молодое поколение? И как смотрит – по телевизору, на десктопах или на мобильных платформах?

– По аудитории 18+ среднесуточная доля у нас – 10,1%. Нас, безусловно, смотрят.  При этом мы понимаем, что молодое поколение предпочитает смотреть новости не по телевизору, и это отражает статистика. Например, доля посетителей нашего сайта среди молодой аудитории (я говорю о людях от 18 до 44 лет) сегодня составляет более 60%. В среднем на сайте 14 миллионов уникальных пользователей в месяц. В этом году мобильная аудитория сайта показала рост в сравнении с десктопной.

© РИА Новости / Гунеев СергейПерейти в фотобанкСтудия телекомпании НТВ
© РИА Новости / Гунеев Сергей
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Студия телекомпании НТВ

 

– То есть, уход аудитории в интернет вас беспокоит не так сильно?

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян приняла участие в акции к юбилею НТВ
– Телевидение сейчас –  это не просто экран телевизора. Это огромная платформа, которая производит гигантское  количество профессионального контента, и важно уметь этим пользоваться и просто диверсифицировать способы передачи информации.  Интернет можно рассматривать с точки зрения инструмента привлечения аудитории к телевизору, но на наш взгляд, это более важный инструмент для увеличения аудитории. Есть огромное количество  пользователей, которые не переходят в категорию телезрителей, предпочитая традиционному телесмотрению пребывание в сети. Можно этого бояться, а можно этим пользоваться. И мне кажется, у нас это получается, потому что НТВ в Интернете популярен. У нас более 7 миллионов подписчиков во всех социальных сетях. За последний год нас посмотрели более 2,5 миллиардов раз: это почти 7 миллионов просмотров в день. Так что в Интернете нас знают, смотрят и любят.

– Сегодня дискуссии идут вокруг вопроса защиты контента правообладателей  в интернете. Какие меры принимает НТВ для защиты своего оригинального контента?

Полотнище с логотипом телекомпании НТВ. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Телекомпания НТВ отмечает 25-летний юбилей
– Что касается пиратского контента, НТВ с ним успешно борется. У нас действуют механизмы блокировки пиратских ресурсов – приложений и методик достаточно много. Что бы мы ни делали, мы работаем в рамках законодательства.  Вместе с тем мы, конечно, хотим,  чтобы аудитория к нам приходила, и надо сказать, что со многими площадками мы  работаем напрямую – это соцсети и мобильные платформы.

– На ваш взгляд, требуется ли изменение законодательства или этот вопрос можно решить саморегулированием?

– Понятно, что и для правообладателей, и для площадок важно закрепить механизмы, по которым будут определяться форматы пиратского контента. Это совершенно обоюдная история, тут вопрос переговоров, и мне кажется, что все официальные площадки согласны с тем, что такие механизмы необходимы. Здесь противоречий ни у кого никаких нет.

– Планирует ли телекомпания НТВ вести информационную разъяснительную кампанию среди своих зрителей с тем, чтобы они приобретали  цифровые приставки и новые телевизионные приемники, способные транслировать цифровое телевидение, которое запустится в стране в январе?

Телеканал НТВ запустил к своему 25-летию акцию #МНЕ25
© Пресс-служба НТВ
Телеканал НТВ запустил к своему 25-летию акцию #МНЕ25
– Да, конечно. Как и все другие СМИ мы будем информировать своих зрителей, в том числе и в рамках информационных выпусков.

– В ноябре состоится первое вручение госнаграды "Заслуженный журналист РФ". Кто из сотрудников НТВ, по вашему мнению, заслуживал бы такой награды? 

– Сотрудников НТВ, достойных награды, так много, что если я кого-нибудь из них выделю, кто-то обязательно обидится. Хотя я бы, наверное, могла назвать имя Владимира Петровича Кондратьева. Это просто непререкаемый авторитет, и он известен далеко за пределами НТВ.  Мне кажется, вообще нет человека, которому он незнаком, и нет ни общественного деятеля, ни бизнесмена, который бы не давал ему интервью. Это человек-легенда, и думаю, меня в этом поддержат все коллеги и на канале, и вне канала.

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